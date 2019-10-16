Глава алтайского УФСИН считает возможное возвращение смертной казни негуманным

Отмена моратория на смертную казнь в России маловероятна. Об этом 15 октября на пресс-конференции рассказал начальник УФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачев. Этот вопрос вновь начали обсуждать в обществе после жестокого убийства в Саратове. Глава алтайского УФСИН считает возвращение высшей меры наказания невозможным в современных условиях, несмотря на то, что многие поддерживают идею. Опрос о необходимости отмены моратория появился 11 октября на официальной странице Госдумы в соцсети "ВКонтате".

Рассуждая о возможности возвращения высшей меры наказания, Усачев подчеркнул, что важно разделять эмоции и разум.

"Это очень сложный вопрос. Если взять случай в Саратове, то эмоционально это, конечно, очень давит. Но когда включается голова, возникает вопрос: кто возьмет на себя ответственность, чтобы разграничивать и назначать наказания? Нужна стопроцентная гарантия, что человек виновен и никто не ошибся. Есть много примеров стран, где с помощью смертной казни борются с наркотиками и другими вещами. Назначают и приводят в исполнение высшую меру, но ситуация от этого не улучшается", – рассказал Усачев.

При этом глава ведомства отметил, что как государственное лицо примет и будет выполнять любое решение руководства страны.

"Я застал еще те времена, когда это было. Сам приговоры не исполнял, но видел приговоренных к смерти людей, которых не успели казнить. Тяжело было видеть их состояние. Глянешь – и у самого дрожь в коленях. Люди годами сидели в ожидании смерти и не знали, в какой день это случится", – добавил глава УФСИН.

Возвращение высшей меры наказания в России Усачев назвал негуманным в современных условиях.

"Раз уж мы стремимся к цивилизованному обществу, я думаю, что смертную казнь не вернут", – подчеркнул генерал-майор.

Напомним, утром 9 октября в Саратове пропала девятилетняя девочка. Около трех тысяч жителей города искали ее почти двое суток. Тело девочки нашли в заброшенном гараже возле ее дома.

Вскоре после этого арестовали подозреваемого. Мужчина признался в убийстве. По его словам, он убил девочку, чтобы та не рассказала, что он завладел бесхозным гаражом. У подозреваемого также есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Сотни жителей города собрались возле гаражного кооператива, где задержали подозреваемого, и потребовали расправы над ним. После этой трагедии в обществе вновь заговорили о необходимости вернуть в России смертную казнь.