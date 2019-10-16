Глава алтайского УФСИН считает возможное возвращение смертной казни негуманным

Отмена моратория на смертную казнь в России маловероятна. Об этом 15 октября на пресс-конференции рассказал начальник УФСИН России по Алтайскому краю Валерий Усачев. Этот вопрос вновь начали обсуждать в обществе после жестокого убийства в Саратове. Глава алтайского УФСИН считает возвращение высшей меры наказания невозможным в современных условиях, несмотря на то, что многие поддерживают идею. Опрос о необходимости отмены моратория появился 11 октября на официальной странице Госдумы в соцсети "ВКонтате".
Рассуждая о возможности возвращения высшей меры наказания, Усачев подчеркнул, что важно разделять эмоции и разум.
"Это очень сложный вопрос. Если взять случай в Саратове, то эмоционально это, конечно, очень давит. Но когда включается голова, возникает вопрос: кто возьмет на себя ответственность, чтобы разграничивать и назначать наказания? Нужна стопроцентная гарантия, что человек виновен и никто не ошибся. Есть много примеров стран, где с помощью смертной казни борются с наркотиками и другими вещами. Назначают и приводят в исполнение высшую меру, но ситуация от этого не улучшается", – рассказал Усачев.
При этом глава ведомства отметил, что как государственное лицо примет и будет выполнять любое решение руководства страны.
"Я застал еще те времена, когда это было. Сам приговоры не исполнял, но видел приговоренных к смерти людей, которых не успели казнить. Тяжело было видеть их состояние. Глянешь – и у самого дрожь в коленях. Люди годами сидели в ожидании смерти и не знали, в какой день это случится", – добавил глава УФСИН.
Возвращение высшей меры наказания в России Усачев назвал негуманным в современных условиях.
"Раз уж мы стремимся к цивилизованному обществу, я думаю, что смертную казнь не вернут", – подчеркнул генерал-майор.
Напомним, утром 9 октября в Саратове пропала девятилетняя девочка. Около трех тысяч жителей города искали ее почти двое суток. Тело девочки нашли в заброшенном гараже возле ее дома.
Вскоре после этого арестовали подозреваемого. Мужчина признался в убийстве. По его словам, он убил девочку, чтобы та не рассказала, что он завладел бесхозным гаражом. У подозреваемого также есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.
Преступление вызвало широкий общественный резонанс. Сотни жителей города собрались возле гаражного кооператива, где задержали подозреваемого, и потребовали расправы над ним. После этой трагедии в обществе вновь заговорили о необходимости вернуть в России смертную казнь.
Комментарии
Всё так.
Ну когда у детей спирт в крови находят то конечно нельзя возвращать.
А я надеюсь, что вернут смертную казнь для особых случаев. Нецивилизованность - это мягкие наказния для насильников и убийц детей.
Тяжело ему было видеть лица осужденных на смерть. А лица родителей, у которых растерзали детей ему легко видеть?
16.10.2019 11:32
- гость -
Да, и когда можешь на пятёрик уехать просто потому что не на той станции метро вышел. Эта власть скомпрометировала себя дальше некуда и давать ей полномочия совершать казни это не самая лучшая идея.
Не-не, смертную казнь вводить нельзя ибо в системе очень много судей-ветеринаров Хахалевых .. и прочих "интересных" случаев с пушистыми хвостами на рисунках. Вот недавно какой то физрук уехал на восьмёрик за то что посидел на скамейке рядом с лолей, раскинув ляжки(как в маршрутке). Да и опасно это, ведь есть мужик целующий детей в животик.
16.10.2019 11:38
- гость -
вы доверяете власти? Лично я - нет!!! Где гарантия, что не будет подлог в делах, что бы отправить на расстрел человека неугодного власти? Маленький пример: силовик при задержании бьет в грудь женщину, просто так, ему так захотелось и все тихо мирно замяли, а при задержании блогера силовик вывихнул плечико и блогер "пошел" по статье!
а если эмоции отодвинуть на второй план, и включить капитализм на полную катушку и подойти к вопросу чисто экономически, не дешевле будет убийце маленькой девочки выделить один патрон, нанять пять алкашей с лопатами и приобрести плиту с надписью чем содержать его в тюрьме скажем 30 - 40 лет на наши с вами налоги?
11:47
- гость -
Успокойся, капиталист! Лучше расскажи, что бы ты сделал, если бы увидел незнакомого тебе мужика, когда он целовал твоего сына в животик? А на свои налоги мы депутатов содержим - и ничего, не обеднели!
16.10.2019 11:47
- гость -
Может быть Вы и правы, но для смертной казни требуется честное правосудие...
"Назначают и приводят в исполнение высшую меру, но ситуация от этого не улучшается"
В случае с убийцами и насильниками смертная казнь - это утешение близким жертвы, о каком улучшении речь? В целом ситуация всё равно улучшиться. Был убийца - нет убийцы.
Сейчас этого упыря посадят пожизненно и родители ребёнка и мы с вами будем его кормить до конца его жизни. Гуманно, но лично я так не хочу.
Надо вводить ответственность за ходатайства по удо. Если заключенный не встал на путь исправления, а вы подписались, то отвечайте.
Этой братве веры нет - будут за посты расстреливать...
16.10.2019 11:49
- гость -
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содержи и помалкивай.
не дешевле будет убийце маленькой девочки выделить один патрон,
А если вспомнить убитых девушек в политехе?
Как признался подавший в отставку генерал-майор Николай Турбовец, последним местом службы которого была новосибирская полиция, он до сих пор не уверен в том, что в 2000 году задержали именно того человека, который совершил жестокие убийства пяти девушек-абитуриенток АлтГТУ.
Да и пожизненное наказание самое ужасное с психологической точки зрения, по моему.
11:50
Бичевня и быдлота 5кл обр
Сейчас этого упыря посадят пожизненно и родители ребёнка и мы с вами будем его кормить до конца его жизни. Гуманно, но лично я так не хочу.
Ты кагбэ подтверждаешь свой ироничный\саркастичный ник. Будь умнее.
11:54
- гость -
16.10.2019 11:49
- гость -
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содержи и помалкивай.
Я человек простой, когда вижу таких как ты - говорю прямо и быстро.
Друзья, о какой высшей мере мы говорим имея такое правосудие! Обратите внимание, за картинку можно загреметь по статье экстремизм и оскорбление чувств верующих, за две срубленные сосны - тюрьма и все это для простых граждан, когда как для власть имущих, которые миллиарды бюджетных денег закон выносит наказание условно!!!
Чтобы вести речь о смертной казни нужно иметь соответствующие условия:
1. Это не должны решать пару-тройка старцев из политбюро, под одобрямс ручной гос думы и улюлюканье соловья-киселя и пару опрошенных, впавших в маразм бабок.
2. Должно быть доверие к власти. А где ему взяться, если власть шарахает из стороны в сторону. По телефонному праву садят и отпускают, детей в алкоголики записывают.
3. Это история должна быть одобрена референдумом. И здесь опять же. У людей, в большинстве своём большие проблемы с построением причинно-следственных связей, легко развести на ура-патриотизм, популизм и эмоции.
В таких условиях о возвращении казни не может идти и речи.
11:58
- гость -
В таких условиях о возвращении казни не может идти и речи.
Этот шарит.
Почему приговоренные к пожизненому заключению, оказываются на свободе и убивают росгвардейцев? Основная задача пенитенциарной системы оградить общество от подобных субъектов.
12:02
- гость -
Основная задача пенитенциарной системы оградить общество от подобных субъектов.
Ты не в курсе задач пенитенциарной системы.
И какие же по-твоему? Исправление? Бггг. Мальчик иди на урок, перемена закончилась. Для отсталых еще раз повторяю во всех странах и во все времена именно эта задача основная. Решетки с замками как бы не двусмысленно намекают.
12:12
- гость -
Для отсталых еще раз повторяю во всех странах и во все времена именно эта задача основная. Решетки с замками как бы не двусмысленно намекают.
Не равняй Россию с другими странами ибо только в России ставят вторую решётку - что бы теплее было.
Смертельную дозу вводитить пора!!!Если при этом судей и прокуратуру поменять,а пятую колонну и всех масонов переселить в их родную гавань. В данное время для осужденных тюрьма ,дом родной,живут как шейхи с прислугами. Не работая только водку жрут. А эмоции уже давно пролетели!!! План Даллеса в рф давно работает, с 1990гг!!!
Вот когда в России это поймут, тогда тяжесть наказания будет напрямую коррелировать с опасностью деяния.
Дело не в гуманизме, а в том, что мертвых ничему нельзя научить. И пожизненное заключение будет покруче, нежели пуля в лоб. Ну и с нашей "справедливой" судебной системой отменять мораторий на смертную казнь точно не стоит.
Нынешние полицаи (как и прошлые ), за показатель (палку) и звездопад, мать родную под расстрел подведут
Когда в России это поймут тяжесть наказания будет напрямую коррелировать с опасностью деяния. Тогда всякие маньяки перестанут гулять по улицам в поисках очередных жертв.
12:15
Львов В
В данное время для осужденных тюрьма ,дом родной,живут как шейхи с прислугами.
План Даллеса в рф давно работает, с 1990гг!!!
План Корбена Даллеса?
А ты не помнишь, кто в ГУЛаге был "врагами народа", а кто был "друзьями народа" ?
12:15
- гость -
Вот когда в России это поймут, тогда тяжесть наказания будет напрямую коррелировать с опасностью деяния.
Угомонись, старший помощник младшего менеджера, совки гомырили подобный эксперимент - они вводили смертную казнь за износ, в результате - насильники убивали своих жертв. Ничего не меняется.
16.10.2019 12:16
Отчаянная
Чему вы хотите научить насильников и убийц, и главное зачем их исправлять.
С ворами и прочей шелухой ещё можно повозиться. Но представьте, что посадили конкретно этого упыря, который девочку убил, а через год раскаялся и для пущей убедительности воцерковленным стал. Как Вы думаете родители девочки его простят? Им легче станет?
12:29
Бичевня и быдлота 5кл обр
Как Вы думаете родители девочки его простят? Им легче станет?
Есть конкретный прайс за косяки - УК РФ называется и он не учитывает моральные страдания\терзания родителей жертвы.
Монетизация страданий регулируется гражданским иском и присуждается по усмотрению судьи.
Но представьте, что посадили конкретно этого упыря, который девочку убил, а через год раскаялся и для пущей убедительности воцерковленным стал.
А вот это никого волновать не должно. Пожизненное, и точка.
возникает вопрос: кто возьмет на себя ответственность, чтобы разграничивать и назначать наказания?
У вас, разграничивающих и назначающих наказания, зарплаты по несколько сотен тысяч рублей, может возьмете на себя ответственность за такие деньги? Если нет, можете взять на себя ответственность за обучение подрастающего поколения за 15 тысяч рублей. Тоже важная задача