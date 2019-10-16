В Барнауле пройдет бесплатный семинар по системам налогового учета

7 ноября 2019 года компания "Такском" проведет в Барнауле бесплатный практический семинар для бизнеса, посвященный новым системам налогового администрирования – маркировке товаров, прослеживаемости и онлайн-кассам. На этом мероприятии эксперты озвучат последние изменения законодательства, проинформируют о сроках введения обязательной маркировки и прослеживаемости для различных товарных групп и остановятся на сложных вопросах, связанных с их внедрением.
Чем отличается маркировка от прослеживаемости и что у этих систем общего? Для чего нужен электронный документооборот при работе с маркируемыми и прослеживаемыми товарами? Что собой представляют программные продукты для обмена электронными документами? На эти и другие вопросы ответит руководитель проектов компании "Такском" Сергей Анисимов, представитель УФНС России по Алтайскому краю и другие участники мероприятия.
Кроме того, эксперты подробно расскажут о том, как подготовиться к работе с маркируемыми товарами, раскроют особенности реализации такой продукции в рознице, а также уделят отдельное внимание формированию кассовых чеков при авансе, предоплате, исправлении ошибок и в других различных ситуациях.
Подробнее ознакомиться с программой семинара и зарегистрироваться можно по ссылке.
Время проведения: 7 ноября 2019 года, с 10:00 до 14:00
Место проведения: г. Барнаул, ул. Короленко, д. 107 (издательский дом "Алтапресс", конференц-зал).
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