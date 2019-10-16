Село на Алтае едва не сгорело из-за "неосторожного обращения с огнем". Погиб человек

Из-за сухой травы сгорели два дома / Фото: vk.com/incident22
Мужчина погиб при пожаре на Шиловском разъезде в Алтайском крае 15 октября. Также сгорели два дачных домика и семь нежилых помещений. Как сообщили amic.ru в пресс-службе МЧС, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем на территории одного из дачных участков. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по деревне. В МЧС отмечают, что жителям повезло, что пожар начался на окраине населенного пункта, где мало жилых домов. Сгорели рядом стоящие заброшенные постройки и два дачных домика. Пожарным удалось остановить огонь вовремя и не допустить распространения пожара на село.
В одном из сгоревших дачных домов обнаружили тело мужчины. Погибший – пенсионер 1945 года рождения, уточнили в МЧС.
В ведомстве напоминают, что в крае введен противопожарный режим и сжигать мусор даже на дачных участках и во дворах домов запрещено.
В МЧС отмечают, что в Алтайском крае до сих пор остается напряженной обстановка с ландшафтными пожарами. По данным на 15 октября, зарегистрировано 73 случая возгорания сухой растительности. Пожарно-спасательные подразделения стараются не допустить перехода огня на жилые помещения, сообщили в ведомстве.
Напомним, с 10 октября в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещение лесов по любому поводу (погулять, подышать, посмотреть, за грибами и многое другое). Исключение предусмотрено только для тех, чья работа связана с пребыванием в лесах. Также, согласно опубликованному документу, запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы. Срок окончания особого режима не установлен.
Комментарии
убили сельское хозяйство,а теперь тень на плетень наводят.
16.10.2019 10:50
могиканин
да успокойся уже! нафиг не нужны совхозы гиганты и тысячи человек на селе, то-же самое 50 сотрудников при должной механизации сделает.