Билеты на рейсы "Победы" в Россию из зарубежных аэропортов резко подорожают

Авиакомпания "Победа" вскоре почти в полтора раза повысит стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию, включив в нее расходы на регистрацию пассажиров в аэропортах, пишут "Ведомости".
Поводом для роста цен стало решение Мосгорсуда, который 8 октября удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил авиаперевозчику взимать с пассажиров дополнительные 25 евро за регистрацию на рейс на стойках аэропорта при вылете в Россию.
Как уточнила представитель лоукостера Елена Селиванова, билеты подорожают с начала зимней навигации, 28 октября. К обычной цене прибавится еще 25 евро, что по действующему курсу Центробанка составляет примерно 1,8 тыс. рублей.
При этом нововведение коснется и тех пассажиров, кто регистрируется на рейс через интернет.
Селиванова отметила, что в других странах практика взимания платы за регистрацию является стандартной. Стоимость этой услуги составляет в среднем 25 евро. В России такого сбора нет, однако его включают в общие сборы и в стоимость билетов.
Средняя цена билета "Победы" в одну сторону на международных линиях в прошлый зимний сезон составляла 4,5 тыс. рублей. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%. Селиванова подчеркнула, что для авиакомпании это беспрецедентно высокий разовый рост.
Напомним, "Победу" в последнее время критикуют за то, что она решила влезть в международные направления при сохранении политики дешевых билетов. С этим разбиралась даже ФАС. Антимонопольное ведомство не устроило, что лоукостер пытается конкурировать за счет более низких цен.
Комментарии
25 евро, это не резко
Это резко с учётом того что за эту цену по Европе можно улететь туда обратно ринайром или визайр