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Новости

На деньги футболиста Смолова отремонтировали сельский ДК в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Ранее спортсмен пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Жители алтайского села Костин Лог не стали тратить деньги на рабочих и собственными силами отремонтировали кровлю сельского Дома культуры, сообщают "Вести Алтай".

Все необходимые для ремонта материалы люди приобрели на деньги футболиста московского "Локомотива" и сборной России Федора Смолова. Ранее он пожертвовал 400 тыс. рублей на восстановление кровли здания и небольшой ремонт. 

"Человек, дай Бог ему здоровья, нам помог, выделил материалы, саморезы, коньки… У нас общая стоимость вышла 335 тысяч с доставкой! Это вообще красиво. Эта крыша, я так скажу, на мой век ее точно хватит", – поделился радостью местный житель Давид Штерцер.

Праздничный концерт в честь открытия обновленного Дома культуры запланирован на 20 октября.

"У нас еще остались расходы на открытки, нам еще нужно сделать стенд внутри здания с благодарностями всем, кто принимал участие. Конечно, самое почетное место будет выделено для Федора Смолова", – рассказала заведующая ДК Ольга Устянцева.

Напомним, в июле Смолов принял участие в новом выпуске юмористического шоу Comment Out, в котором его оппонентом стала телеведущая и певица Ольга Бузова. Согласно правилам, Смолов должен был либо выполнить смешное задание, либо заняться благотворительностью. Футболист выбрал второй вариант.

Сообщалось, что Дом культуры будет носить имя благотворителя. Смолов свое согласие на это уже дал, отметив, что деньги — это лишь деньги, а ДК имени Смолова — это то, что останется и после его футбольной карьеры.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.10.2019 11:00
- гость -

ещё бы сельское хозяйство кто-нибудь отремонтировал что бы из сёл люди не бежали в города, вот тогда бы я был безгранично рад такой новости...

16.10.2019 11:31
iOne

После того , что этот упырь сделал на ЧМ . Он всей стране немного должен.

16.10.2019 11:39
- гость -

"Ранее он пожертвовал 400 тыс. рублей на восстановление кровли здания и небольшой ремонт.", это зарплата депутата за месяц.

16.10.2019 11:42
- гость -

депутатов не троньте!
на святое не покушайтесь...

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