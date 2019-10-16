Более четырех тысяч краснокнижных черепах нашли в гараже контрабандистов в Оренбурге

Более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в одном из гаражей в Оренбурге, сообщает РИА "Новости".
Как рассказали в МВД, полицейские при участии Росгвардии задержали подозреваемых. Ими оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии и житель России.
"Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сейчас черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. Вид черепах не уточнили, однако сообщили, что эти рептилии охраняются "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры" и занесены в Красную книгу России.
Комментарии
Ребята, а старый мост работает или закрыли?
16.10.2019 11:39
- гость -
В прошлые выходные работал. Закрывать его вроде бы планируют в декабре и потом бригада ленивцев будет его два (!) года ремонтировать.
16.10.2019 11:39 Должен. Может по ночам и не работает, если там работы еще ведутся. А вообще его скоро закроют надолго https://www.amic.ru/news/448361/
11:48, 11:49
Спасибо, братюни)) Хорошего дня)