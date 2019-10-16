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Новости

Более четырех тысяч краснокнижных черепах нашли в гараже контрабандистов в Оренбурге

, ИА "Амител"
Сейчас рептилии временно размещены в местном аграрном университете
Черепах привезли в Россию из Казахстана / Фото: karnaval.com

Черепах привезли в Россию из Казахстана / Фото: karnaval.com

Более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в одном из гаражей в Оренбурге, сообщает РИА "Новости".

Как рассказали в МВД, полицейские при участии Росгвардии задержали подозреваемых. Ими оказалась гражданка одной из стран Центральной Азии и житель России.

"Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом", – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сейчас черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета. Вид черепах не уточнили, однако сообщили, что эти рептилии охраняются "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры" и занесены в Красную книгу России.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.10.2019 11:39
- гость -

Ребята, а старый мост работает или закрыли?

16.10.2019 11:48
- гость -


16.10.2019 11:39
- гость -
В прошлые выходные работал. Закрывать его вроде бы планируют в декабре и потом бригада ленивцев будет его два (!) года ремонтировать.

16.10.2019 11:49
- гость -

16.10.2019 11:39 Должен. Может по ночам и не работает, если там работы еще ведутся. А вообще его скоро закроют надолго https://www.amic.ru/news/448361/

16.10.2019 12:05
- гость -

11:48, 11:49

Спасибо, братюни)) Хорошего дня)

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