Как в кино: в Алтайском крае восхищаются детьми и дают взрослым сыграть разные роли

Совсем скоро в Центре бизнес-инкубирования Алтайского Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства стартует набор новых резидентов.

В эфире радио "Эхо Москвы Барнаул" главный специалист Центра бизнес-инкубирования Екатерина Заозерова рассказала о конкурсе, который ждет претендентов, и преимуществах пребывания "под крылом" бизнес-инкубатора. А владельцы киностудии "Эдмайер Кидс синема" Евгений и Алла Резниковы, уже являющиеся резидентами, поделились, как государственная поддержка помогает воплощать детские мечты о кино, и поведали, когда можно будет посмотреть фильм их производства в российских и зарубежных кинотеатрах.

– Екатерина, что же такое современный Центр бизнес-инкубирования и когда набор?

Екатерина: Набор мы ожидаем в скором времени. Сейчас стараемся создать определенно новый подход к выращиванию малого и среднего бизнеса. Это будет не просто процесс бизнес-инкубирования, как мы его представляли себе раньше и с каким сталкивались ранее предприниматели. Теперь это будет систематизированный процесс с акселерацией выращивания предпринимателей, помощь в преодолении всех сложностей, которые у них есть, а также системный подход к консультациям. Так к каждому бизнесмену будет приставлен ментор, который будет отслеживать его развитие, сопровождать и давать советы по становлению бизнеса.

До конца 2019 года будет проведен конкурс, поэтому уже сейчас мы активно призываем предпринимателей, малый бизнес, стартапы приходить к нам, рассказывать о своих проектах, начинать готовиться.

– Какие требования к потенциальным резидентам бизнес-инкубатора?

Екатерина: В первую очередь, это готовность принять имущественную поддержку – то есть взять наш офис в льготную аренду. Также это должен быть предприниматель, бизнесу которого не более трех лет. Мы поддерживаем исключительно интересные стартапы.

– Как выглядит офис в бизнес-инкубаторе?

Евгений: Это обычный комфортный офис, оборудованный рабочими местами на четыре человека. В него ты заходишь и сразу можешь начинать работать – есть все необходимое: телефон, интернет, мебель. По условиям договора, первый год аренда этого помещения составляет 40%, потом 60% и 100%.

– 100% – это сколько?

Екатерина: Около 6,5 тысячи рублей в месяц. Есть за что побороться малому бизнесу. И это если еще учесть, что в первый год работы предприниматели за офис платят всего 3,5 тысячи. Это максимально конкурентоспособная цена на рынке Алтайского края.

– Какой конкурс в бизнес-инкубатор?

Екатерина: Нужно предоставить бизнес-план на три года. Но бизнес-план не в привычном понимании, а упрощенную модель, в котором просчитывается предполагаемый оборот, объем уплаченных налогов за три года и количество трудоустроенных людей. При этом юридическое лицо обязательно уже должно быть открыто. Минимального срока, когда было открыта фирма, нет. Это может быть совсем молодой бизнес с классной идеей.

– В прошлые годы сколько предпринимателей претендовали на место?

Екатерина: Не более двух человек на место. Но сейчас по количеству заявок могу смело сказать, что у нас порядка 20 человек на место.

– А сколько мест вы готовы предоставить в этом году?

Екатерина: Этот вопрос пока оставлю открытым. Потому что сейчас как раз принимается решение, как мы будем дальше позиционировать процесс бизнес-инкубирования и сколько мест будем предоставлять. Вероятно, это будет ограниченное количество, но с максимально расширенным перечнем услуг и условий для предпринимателей.

– В моем представлении бизнес-инкубатор, как раньше это было, – это офис на льготных условиях. Но это же ведь намного больше?

Екатерина: Да, это и сейчас намного больше, потому что резиденту бизнес-инкубатора оказывается ряд определенных консультационных услуг по вопросам ведения предпринимательской деятельности, юридическим вопросам, по налоговому законодательству. Но дальше мы планируем сделать так, что это будут не просто консультации, это будет действительно процесс выращивания бизнеса и его акселерация.

– А кто будет менторами?

Екатерина: А это наша большая тайна, с которой мы познакомим вас чуть позже. Но это будет интересно.

– Есть ли какая-то финансовая поддержка резидентов и планируется ли она дальше?

Екатерина: Исключительно для резидентов бизнес-инкубатора такой поддержки нет. Но в целом существует финансовая поддержка в Центре "Мой бизнес" – Центр микрозаймов, Центр предоставления гарантий, этими мерами резиденты могут воспользоваться без очереди.

– А что касается обучения? Участвуют ли резиденты Центра бизнес-инкубирования в образовательных программах, которые проводит Фонд?

Екатерина: Конечно. Центр поддержки предпринимательства проводит достаточно большое количество разнонаправленных обучающих семинаров. И плюс – об этом могут рассказать Алла и Евгений подробнее – они проходят обучение в Центре инноваций социальной сферы, так как они являются социальными предпринимателями в том числе. К примеру, Алла и Евгений получают услуги одновременно трех центров: как резиденты бизнес-инкубатора, как предприниматели в Центре поддержки предпринимательства и как социальные предприниматели.

– Екатерина, а вы помните, как ребята пришли в бизнес-инкубатор?

Екатерина: Этот момент я не застала. Я пришла, когда им было полгода. Но тем не менее весь процесс выращивания и становления бизнеса Евгения и Аллы прошел у нас на глазах.

– Попрошу, наверное, Аллу рассказать, с чего все начиналось. Как вы пришли в бизнес-инкубатор?

Алла: Мы попали, если честно, не с первого раза. Сначала пробовали с другим проектом. И думаю, оно и к лучшему, что с ним не прошли. Потому что когда мы начали заниматься проектом киностудии, я вспомнила про бизнес-инкубатор и сказала: "А почему бы и нет? Они оказывают хорошую поддержку". Нам на тот момент не хватало знаний в сфере менеджмента – как найти спонсоров, как выйти на определенных людей, а это ведь на самом деле очень важно. Бывают проблемы с муниципалитетом. И Фонд помогает преодолевать этот административный барьер.

– Давайте расскажем про ваш бизнес! Киностудия "Эдмайер Кидс" – что это значит?

Алла: "Эдмайер Кидс" – это "восхищайся детьми". Ребята – абсолютно разные – приходят к нам на занятия. Наша задача – раскрепостить детей, чтобы они не боялись общаться. У ребят появляется много друзей и знакомых, многие не хотят уходить именно из-за этого. Занятия мы проводим по двум адресам в Барнауле: ул. Мало-Тобольская, 19, ул. Балтийская, 45а. Мы организуем съемки, в которых дети принимают участие уже с первого месяца – это своего рода практика для них. Именно во время съемочного процесса ребенок учится максимально сосредотачиваться на задаче, не обращая внимания на какие-то отвлекающие факторы. Ведь часто съемки происходят на улице, прохожие останавливаются: "А что здесь?" И наши дети – молодцы. Во время перерыва они могут баловаться, играть. Но "три!" – они уже встают; "два!" – они уже на месте; "один!" – они начинают работу, дают ту эмоцию, которую нужно. Многие родители отмечают, что у ребят повышается успеваемость в школе, после того как начали посещать нашу студию.

– С чем это связано?

Алла: У них пропадает страх выйти к доске – им не страшно выступить перед одноклассниками. Становятся более уверенными в себе. У них развивается память, ведь чтобы сниматься в кино, нужно учить текст.

– Сколько у вас сейчас занимается детей?

Алла: На данный момент около 80 детей.

– А начинали вы с чего?

Алла: Когда начинали – это уже пять лет назад – у нас было три ребенка. Одна из них – наша дочь. И самое интересное, что те, кто плюсом двое были в самом начале, до сих пор с нами. Они уже выпускники. Мы сейчас сделали программу – пять лет ребенок занимается у нас, дальше его обучение будет бесплатным, и он участвует уже в коммерческих проектах за гонорары.

– Получается, уже приглашенная звезда. А как возникла идея открыть именно детскую киностудию?

Евгений: Наша старшая дочь не могла прижиться ни в одной секции. Пошли на танцы, там подрались, пошли на бокс, там наполучали. Начали думать, куда отдать. Спросил у нее: "Чем бы хотела заниматься?" – "В кино сниматься". Сейчас дочери 17 лет, она принимает активное участие в жизни киностудии.

– Какие у вас сейчас результаты? Я знаю, что вы очень классные фильмы снимаете и участвуете в различных конкурсах.

Евгений: Мы выиграли два президентских гранта. На эти средства сняли две экранизации произведений алтайских писателей: "Мой папа – мальчик" Елены Ожичь и "Я уеду жить в свитер" Анны Никольской.

Бэкстейдж со съемок фильма "Мой папа – мальчик"

Премьера второго фильма у нас была совсем недавно. Анна Никольская записала свой видеоотзыв. Ей очень понравилась наша работа. Оказалось, что история, на самом деле, автобиографична. Главная героиня – девочка Юля, которую играла наша актриса Ева – это прообраз автора. Сейчас мы готовим этот фильм к прокатному удостоверению, и будем выводит в прокат.

– Где посмотреть можно будет?

Евгений: Надеемся, что с выходом в прокат все сложится, и тогда можно будет увидеть в краевых кинотеатрах.

– Какой хронометраж у фильма?

Евгений: Проект получился большой. Два часа двадцать минут длится фильм.

– Какой прогноз? Насколько такое кино будет востребовано?

Евгений: Я думаю, подросткам понравится. Это их жизнь. Проблемные ситуации, выходы из которых как раз показаны в фильме.

Алла: Я думаю, все-таки изюминка в том, что в фильме показано очень много подростковых проблем: это и первая любовь, и школьная жизнь, и предательство подружек. Главная героиня просто оказалась одинокой: никто ее не понимает, родители приютили еще одну девочку, и героиня думает, что она стала не нужна ни родителям, ни бойфренду. И подружки от нее отвернулись – стали без нее проводить время. Показан раскол до и после. Анна Никольская рассказала, что смотрела фильм ночью – это добавило бурю эмоций: и слез, и радости…

– Сколько времени ушло на съемки?

Алла: Год. В общей сложности задействован был 51 человек – дети и подростки. Впервые мы начали привлекать в полнометражные фильмы взрослых, которые с огромным удовольствием приняли участие. Один из них – тоже резидент бизнес-инкубатора. Сейчас у нас создается группа именно для взрослых людей, потому что это стало востребованно – нам звонят и спрашивают, как можно записаться, стать участником съемок. Это перевоплощение, и его жаждут люди, которые в детстве не доиграли. Взрослые у нас и полицейских играют, и писателей – образы очень разные на себя примеряют и некоторые даже себя в этом находят.

Если вам интересно воплотить в жизнь мечту стать актером, это реально сделать у нас на занятиях. Группа для взрослых людей собирается у нас на Балтийской, 45а. Но прежде нужно записаться по телефону: 8-960-959-38-14. Проводит наш очень профессиональный педагог, интересная и веселая атмосфера вам гарантирована.

– Что для вас бизнес-инкубатор? Насколько много он вам дал и не жалеете, что туда пришли?

Евгений: Бизнес-инкубатор очень сильно помогает. В том числе и в плане развития: очень много проводится мастер-классов, интересные спикеры дают много полезной информации. И важно, что ты не просто приходишь слушать, а получаешь реальные инструменты, которыми можно воспользоваться. Еще немаловажно, что проходим все эти испытания, выдерживаем конкурс и заходим не одни, а в составе группы резидентов. Это очень сплачивает, мы дружим, много общаемся друг с другом, делимся опытом, "фишками", лайфхаками. Наши отношения за рамками бизнеса, и это играет огромную роль.

– А может, историю вспомните, как один резидент поддержал другого?

Евгений: Допустим, в нашей сфере нужны локации для съемок. Кухня, представительского класса автомобили и многое другое – по резидентам "пошумели", нашли необходимое, материал отсняли. И если кому-то из коллег нужна съемка о его бизнесе, мы, в свою очередь, помогаем.

– То есть получается такой взаимный обмен и информацией, и ресурсами. А вот Центр инноваций социальной сферы – могли бы о нем поподробнее рассказать?

Алла: Это замечательная организация. Она раньше не входила в состав Фонда МСП. Я на них вышла совершенно случайно и благодарна за это судьбе. Оксана Николаевна Козырева (директор Центра, – прим. ред.) не просто нас выслушала, похвалила и отправила самим вариться, а нашла нужных людей для реализации нашего проекта, поддержала, позвала на обучение. Это коллектив, который нас, как птенчиков, взял под свое крыло и стал вести. Потом мы стали резидентами бизнес-инкубатора, и как раз после этого Центр инноваций вошел в состав Фонда МСП. И были этому очень рады: мы размещались в одном здании, стали чаще видеться и больше общаться. От Центра мы получаем грандиозную поддержку – все расскажут, все покажут, познакомят с необходимыми людьми, бумажки разные заполнить помогут. "Алла, у нас конкурс. Принимайте участие! Надо-надо!". В моральном плане это очень помогает, потому что ты приходишь в место, где комфортно и уютно, где, ты уверен, никто не подведет. В принципе, в Алтайский Фонд МСП приходишь в любую дверь с любым вопросом, если не ответят, то направят к специалисту, который точно поможет. В бизнес-инкубаторе с нами вообще, как с детками, первое время обращаются.

Мы, кстати, пытаемся еще с Центром поддержки экспорта сейчас работать.

– А вот это очень интересно! Как вы связаны с экспортом?

Алла: Стараемся выходить на международные кинорынки. Хотим попробовать с "Я уеду жить в свитер" покорить мировую арену. Сейчас определяемся, какая это будет страна. Планы у нас вообще грандиозные, масштабные, поэтому только и успеваем реализовывать. Благодаря поддержке Фонда мы видим, что идем в правильном направлении.

– Какие у вас еще планы и как Фонд МСП помогает в их реализации?

Алла: Хотим остаться с другим проектом в бизнес-инкубаторе. Мы получили свидетельство СМИ, находимся на стадии получения лицензии, планируем открывать телеканал "ШКИТ". Сейчас прорабатываем, какие будут передачи транслироваться. Контент понятен – это все наши фильмы – мы всегда будем пиарить наших ребят, они очень классные, работоспособные. В качестве ведущих будут наши выпускники.

– Екатерина, реально получить резидентство под другой проект? И есть ли уже такой опыт?

Екатерина: Запрета на это нет. Но у нас все равны, будет конкурс, на котором каждый предприниматель будет презентовать свой проект. Самые интересные из них пройдут в бизнес-инкубатор.

– А можете приоткрыть завесу – какие проекты еще претендуют на резидентство?

Екатерина: Сферы многогранны. Нельзя выделить преобладающую область. Если обобщить, то это услуги, производство и IT-технологии. Создание новых мобильных технологий – достаточно актуальная тема. Производство в Алтайском крае, в принципе, приоритетное направление. Многие производители хотят не только получить офис – они прекрасно осознают, что в таком сложном направлении необходим наставник. А мы как раз это делаем, сейчас ищем предпринимателей и наставников, чтобы их соединить, вырастить маленький бизнес и превратить его в большое производство. Ну и услуги разных видов. Есть у нас на примете девочки, которые создали школу для мам. И очень много других проектов.

– Дайте небольшой совет для тех, кто хотел бы попасть в ваш бизнес-инкубатор.

Екатерина: Скажу так. Приходите к нам на Мало-Тобольскую, 19, и я вам покажу условия для работы, расскажу, какие услуги мы будем предоставлять, что вы получите, будучи резидентом. Забыла сказать, что в Алтайском крае на сегодняшний день резиденты бизнес-инкубатора считаются вип-предпринимателями, потому что к ним есть определенное доверие: раз они рядом с Фондом МСП, значит, они не обманут, значит, они делают действительно качественный продукт. Потому что государство поддерживает только самых сильных.

– Выпускник бизнес-инкубатора – это признак качества. Ребята, блиц-вопрос: "Мой бизнес – это…"?

Евгений: Жизнь.

Алла: Это образ жизни. Причем с настроем: "О! Сегодня будет классно!"

– Всем желаю идти на работу с таким настроением! Центр "Мой бизнес" ждет всех на Мало-Тобольской, 19. Все подробности можно узнать на сайте мойбизнес22.рф

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

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