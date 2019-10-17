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Успеть за 120 секунд: "Макдоналдс" запустил в Барнауле новый челлендж

, ИА "Амител"
Если ваш заказ в "МакАвто" не успеют приготовить за две минуты, вы бесплатно получите бургер
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

"МакАвто" – ресторан для автомобилистов – излюбленное место для спешащих водителей и тех, кто ценит свое время. Здесь вас всегда ждут скорый и сытный обед, любимый комбо или просто вкусный сандвич. И все это быстро, удобно и максимально дружелюбно. А в период осенне-зимнего сезона, когда на улице непогода и выходить из машины совсем не хочется, – это идеальный вариант для автомобилистов.

"Макдоналдс" в Сибири готов подтвердить свои высокие стандарты быстрого и качественного обслуживания. В период до 23 октября 2019 года предлагаем вам лично проверить скорость обслуживания в "МакАвто".

Мы объявляем челлендж! Готовы ли вы бросить вызов?

Правила максимально просты: приезжайте на "МакАвто" в период действия основного меню с 10:00 до 23:00, делайте заказ, оплачивайте его в окне "МакАвто", получайте секундомер, который отсчитывает две минуты, проезжайте к окошку выдачи заказа – и если время выдачи заказа будет больше двух минут, то вам вручат купон на бесплатный "Биг Мак", который можно получить при следующем посещении любого ресторана "Макдоналдс".

Важно помнить, что акционный "Биг Мак" можно будет получить до 6 ноября 2019 года у любого кассира только в период действия основного меню с 10:00 до 23:00.

Раз, два, три! Погнали!

"МакАвто"
г. Барнаул, Павловский тракт, 251а

ООО "Гид" ОГРН: 1144253006567. Новокузнецк, ул. Невского, 1а

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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