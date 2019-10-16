"Ростелеком" установит единую цифровую платформу для алтайских аграриев

Инициатором пилотного проекта выступили Министерство сельского хозяйства региона и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края. Соглашение с правительством края компания заключила на XII Алтайском ИТ-Форуме.
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов, министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов и директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк. Одновременно с подписанием документа на региональном форуме алтайский Минсельхоз представил пилотный проект по созданию цифровой платформы на агропромышленной выставке "Золотая осень – 2019" в Москве.
"Почти 70% территории – более 11 млн га – приходится на земли сельскохозяйственного назначения. Площадь пашни – более 6,5 млн га – самая большая в России, – рассказал заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин. – Единая цифровая платформа станет центром коммуникаций и взаимодействия алтайских аграриев с государством и участниками отраслевого рынка по вопросам господдержки, получения субсидий, сбыту продукции, приобретению запчастей, аренды сельхозтехники и десятков других. Интеграция нашей платформы с федеральной позволит увидеть полную картину происходящего в регионе для принятия управленческих решений и инициатив".
Платформа станет единой точкой входа в информационные процессы между сельхозпроизводителями и государством. Цель проекта – включить в единое цифровое пространство всех участников отрасли: агроснабженческие и перерабатывающие предприятия, банки и страховые компании, научные и образовательные учреждения.
"Это соглашение имеет для нас большое значение, – поделился министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. – Валовый продукт Алтайского края во многом зависит от сельского хозяйства. Цифровизация выступит драйвером увеличения производительности и качества продукции".
В настоящее время на платформе действует модуль сбора данных для оформления в электронном виде субсидий сельхозпроизводителям. Впоследствии будут доработаны электронный учет посевных площадей, оценка фактического использования и инвестиционная карта неиспользуемых земель. В этом году "Ростелеком" начнет внедрять сервисы "Календарь событий", "Калькуляторы" (семян и удобрений). В перспективе – установка сервисов "Агроконсультирование", "Аренда сельхозтехники", справочного информационного сервиса и других.
На единой цифровой платформе "Ростелеком" планирует создать электронную торговую площадку для продажи фермерами собственной продукции, приобретения кормов, удобрений, сельхозтехники, других материалов и оборудования. Сервис будет построен на проактивной модели действий. Например, после покупки элитных семян у доверенного поставщика и подтверждения сделки в электронном виде, оплата поставщику товара будет произведена автоматически, а на основании сделки сформирован предзаполненный шаблон заявления о предоставлении аграрию господдержки.
"Основными принципами единой цифровой платформы станут масштабируемость, единая идентификация пользователей, безопасность и защита информации, – рассказал директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк. – Самое важное – открытость проекта. "Ростелеком" готов к сотрудничеству. Мы предлагаем поле деятельности другим ИТ-компаниям, которые могут реализовать свои наработки. Нам интересны финансовые, страховые, консультационные и другие цифровые сервисы".
Проект по установке единой цифровой платформы для сельского хозяйства края рассчитан на пять лет. В начале 2020 года Министерство сельского хозяйства региона протестирует пробную версию продукта.
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