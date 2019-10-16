Семью, которая девять лет ждала конца света в подвале, нашли в Голландии

Полиция Голландии обнаружила семью, которая не меньше девяти лет ожидала конца света в подвале своего дома, сообщает BBC.
58-летний мужчина и шестеро его детей от 16 до 25 лет жили в полной изоляции на ферме на северо-востоке Нидерландов. Найти их удалось благодаря тому, что старший сын вышел из подвала и пошел в бар, чтобы попросить помощи.
"Он заказал пять кружек пива и выпил их все. Потом я с ним заговорил, и он рассказал, что убежал и что ему нужна помощь. Мы позвонили в полицию", – рассказал владелец бара.
"У него были длинные волосы и грязная борода, одет он был в старую одежду и выглядел так, как будто не понимает, что происходит. Он сказал, что никогда не учился в школе и не был у парикмахера девять лет", – добавил мужчина.
По наводке молодого человека полиция смогла найти дом. 58-летний мужчина отказался сотрудничать с полицией и был задержан. Сейчас сотрудникам предстоит выяснить, как давно семья была заперта в подвале и что стало с матерью детей.
Комментарии
После пяти кружек пива натощак я бы тоже плохо понимал что происходит.
Голландосы отжигают))
Если старшему сыну 25 лет, и 9 лет он просидел взаперти, при этом в школу никогда не ходил, значит, проблемы с семейством лет 20.
16.10.2019 12:20
- гость -
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Тоже удивило. И даже если старший ребёнок 25 лет - дочь, то старшему сыну в любом случае около 20, если уж отросшая борода. И никогда не ходил в школу? И никто не спохватился, что дети пропали? Хмм.
Взрыв из прошлого - есть такой фильм
по факту - ну жили там себе люди спокойно нет нужно все испортить
А провел бы отец семейства пивопровод в подвал, никогда бы и ни кто от туда не вышел...))))
12:20
- гость -
Если старшему сыну 25 лет, и 9 лет он просидел взаперти, при этом в школу никогда не ходил, значит, проблемы с семейством лет 20.
То ли дело с нашим Оджаном Наумкиным - никаких проблем. Сейчас наверное в московском эскорте подрабатывает)
После пяти кружек пива натощак,да в "первый" раз в жизни,как он вообще планетяниным не представился,с планеты Нибиру???