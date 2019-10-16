Жильцы многоэтажки покинули квартиры в Барнауле из-за запаха газа

Жильцы дома № 254 на улице Антона Петрова покинули свои квартиры из-за запаха газа, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Сильный запах шел из подвала, который со временем стал чувствоваться в каждой квартире", – рассказал один из местных жителей.
Прибывшие газовики выяснили, что источником угрозы оказался газовый баллон в подвале. Из него травил газ.
Барнаулец выразил негодование по поводу того, что опасный предмет поставил под угрозу безопасность собственников квартир.
"Как-то некомфортно жить на такой "пороховой бочке"! Неужели нельзя хранить взрывоопасные баллоны в другом месте?" – возмутился он.
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