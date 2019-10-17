Впереди – Байкал: время утепляться и выигрывать тур на красивейшее озеро страны

Россия создана для Outdoor. Величественная природа, невероятные просторы дарят ощущение свободы, желание покорять неизведанное и идти только вперед.
Сегмент аутдор в России – это одна из наиболее перспективных и востребованных категорий туризма. Зная это, сеть магазинов "Спортивный мир" запускает розыгрыш аутдор-тура на Байкал от мирового бренда Salomon.
Для того чтобы стать претендентом на крутые призы, необходимо:
- купить любую пару зимней обуви Salomon в сети магазинов "Спортивный мир" по адресу: г. Барнаул, пр. Комсомольский, 75;
- зарегистрировать покупку на промосайте.
Главный приз – недельный аутдор-тур на Байкал с амбассадором Salomon, включающий в себя билеты, проживание и полную экипировку. Период поездки: февраль-март 2020 года.
Больше покупок – выше шанс. Количество регистраций на одного участника не ограничено.
Каждую неделю будут разыграны рюкзаки Salomon. При этом выигравшие промежуточный приз продолжают участвовать в борьбе за главный подарок.
Количество призеров: 10 человек. Сроки проведения акции: с 15 октября по 15 декабря 2019 года.
Сеть магазинов "Спортивный мир"
г. Барнаул, пр. Комсомольский 75 и 120