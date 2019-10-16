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Прокуратура выяснила, откуда взялись животные, помешавшие самолету сесть в Барнауле

, ИА "Амител"
Пилотам пришлось уходить на второй круг
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Два небольших зверька помешали самолету зайти на посадку в барнаульском аэропорту 18 августа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Экипаж одного из воздушных судов сообщил, что им пришлось уходить на второй круг при посадке из-за небольших зверьков на взлетно-посадочной полосе. После этого сообщения прокуратура начала проверку. 

Выяснилось, что все ограждения аэропорта целы, но под одним из них животные сделали подкоп. Через эту яму они и попали на территорию аэропорта. Сотрудники ведомства предположили, что это могли быть степные лисицы. 

"В этой связи Барнаульской транспортной прокуратурой директору АО "Авиапредприятие "Алтай" внесено представление, которое рассмотрено с принятием мер к недопущению аналогичных фактов", – сообщили в ведомстве. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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