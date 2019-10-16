Приморская учительница боится потерять работу из-за виртуального романа с зеком

Школьная учительница математики и информатики во Владивостоке отправила свои интимные фотографии заключенному, а он опубликовал их в Сети, сообщает НТВ.
Фотографии попали на страницу одного из местных сообществ. Удалять их по просьбе девушки отказались.
"Я боюсь потерять работу, меня могут уволить по статье. Сейчас и так идет волна, что учителей даже за купальники увольняют", – рассказала учительница.
Оказалось, что девушка даже не знает настоящего имени заключенного. Он сказал ей, что приговорен к девяти годам лишения свободы, но планирует выйти по УДО. Раньше она сопереживала мужчине, но теперь надеется, что его привлекут к ответственности вместе с администратором группы в социальных сетях.
Комментарии
бабы дуры
верят сладким песням уголовников
и вообще, откуда у них там интернет и связь?
Вот вроде и учительница, а мозгов как у курицы, не просчитала последствия математичка.
мешалкой такой училке надавать и поганой метлой из школы...
(где ссылка?)
12:55
- гость -
бабы дуры
верят сладким песням уголовников
и вообще, откуда у них там интернет и связь?
Как откуда? А кто звонит и представляется сотрудником банка? Это всё "друзья народа". А вы ещё смертную казнь хотите)
12:56
Дядька
Вот вроде и учительница, а мозгов как у курицы, не просчитала последствия математичка.
Самое лучшее в мире салфетское абразавание - за километр видно. Математики у него последствия просчитывают...
Пусть опубликует его интимные фото, или там была игра в одни ворота?! Что за женщины....и эти люди учат еще детей.
Как говорил Виктор палыч: Баба дура не потому что дура, а потому что баба.
16.10.2019 13:17
- гость - Это точно. Персонаж из Бандитского Петербурга. Да наша учительница в купальнике святая дева Мария с этой похотливой, тьфу еще ссылается на нашу, наша то моржиха! а проститу..господи
Гнать из школы.
а фото её где?
Не перестаю убеждаться, бабы дуры и любят всякое уг.