Полину Гагарину хотят засудить за "Кукушку" Цоя

Певица Ольга Кормухина подала судебный иск против Полины Гагариной, сообщает Life.
Заслуженная артистка России рассказала, что хочет доказать факт нарушения авторских прав. Она считает, что Гагарина присвоила себе аранжировку "Кукушки", которую написала Кормухина.
"Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон", – рассказала Кормухина.
По словам Ольги, иск не несет никаких финансовых мотивов. Он нужен, чтобы "дать шанс людям восстановить свою совесть".
Комментарии
Чушь какая-то. Она же авторстве себе не присваивала. Кормухина стареет наверное.
Ни чего себе сколько её держало...)))) Песне 4 года. Хорошие наркотики)))
Кормухина крутая!!!
Лучше бы новое что то сочинили, а то берут хит и давай его склонять в разные стороны а потом получают новый хит и опять склонять и так труп терзают долго.
Да зависть просто, так как Гагарина спела лучше Кормухиной.
Классику делают "шнягой": Кукушка, Лирика, Странные танцы, Возьми мое сердце... сколько еще хитов будет испорчено недопевцами?
А в суд на нее можно подать за оскорбление чувств поклонника Цоя?
Кстати точно. Совершенно не катит исполнение этой песни женским голосом.
16.10.2019 13:44
- гость -
Да зависть просто, так как Гагарина спела лучше Кормухиной.
Гагарина скучнейшая певица горлового орания, а не пения, даже близко в подмётки не годится Ольге Кормухиной.
16.10.2019 15:06
- гость -
Кстати точно. Совершенно не катит исполнение этой песни женским голосом.
Девочка Ярослава Дегтярёва на слепых прослушиваниях детского конкурса Голос из женских голосов спела лучше всех
Сейчас эта кукушка кукует из каждого утюга. Замылили хорошую песню.
15:23
При чем здесь девочка на прослушиваниях? Там слова не женские.