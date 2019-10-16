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Новости

Полину Гагарину хотят засудить за "Кукушку" Цоя

, ИА "Амител"
Иск подала автор аранжировки
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Певица Ольга Кормухина подала судебный иск против Полины Гагариной, сообщает Life.

Заслуженная артистка России рассказала, что хочет доказать факт нарушения авторских прав. Она считает, что Гагарина присвоила себе аранжировку "Кукушки", которую написала Кормухина. 

"Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон", – рассказала Кормухина.

По словам Ольги, иск не несет никаких финансовых мотивов. Он нужен, чтобы "дать шанс людям восстановить свою совесть".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.10.2019 13:11
- гость -

Чушь какая-то. Она же авторстве себе не присваивала. Кормухина стареет наверное.

16.10.2019 13:13
- гость -

Ни чего себе сколько её держало...)))) Песне 4 года. Хорошие наркотики)))

16.10.2019 13:26
- гость -

Кормухина крутая!!!

16.10.2019 13:38
- гость -

Лучше бы новое что то сочинили, а то берут хит и давай его склонять в разные стороны а потом получают новый хит и опять склонять и так труп терзают долго.

16.10.2019 13:44
- гость -

Да зависть просто, так как Гагарина спела лучше Кормухиной.

16.10.2019 14:31
- гость -

Классику делают "шнягой": Кукушка, Лирика, Странные танцы, Возьми мое сердце... сколько еще хитов будет испорчено недопевцами?

16.10.2019 14:54
- гость -

А в суд на нее можно подать за оскорбление чувств поклонника Цоя?

16.10.2019 15:06
- гость -

Кстати точно. Совершенно не катит исполнение этой песни женским голосом.

16.10.2019 15:21
гость


16.10.2019 13:44
- гость -

Да зависть просто, так как Гагарина спела лучше Кормухиной.

Гагарина скучнейшая певица горлового орания, а не пения, даже близко в подмётки не годится Ольге Кормухиной.

16.10.2019 15:23
гость


16.10.2019 15:06
- гость -
Кстати точно. Совершенно не катит исполнение этой песни женским голосом.

Девочка Ярослава Дегтярёва на слепых прослушиваниях детского конкурса Голос из женских голосов спела лучше всех

16.10.2019 15:27
Дядька

Сейчас эта кукушка кукует из каждого утюга. Замылили хорошую песню.

16.10.2019 15:40
- гость -

15:23

При чем здесь девочка на прослушиваниях? Там слова не женские.

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