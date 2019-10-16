В Барнауле откроют пункт бесплатной стерилизации животных

Проект барнаульского приюта для животных "Ласка" получил президентский грант с проектом "Пункт бесплатной (в последующем – льготной) стерилизации "Только желанные щенки!", сообщает городская мэрия.
Там будут стерилизовать кошек и собак. Для этого оборудуют ветеринарный пункт для передержки животных после операции и приобретут необходимые лекарства.
Общая сумма гранта 2,9 млн рублей. При этом планируется привлечь свыше миллиона рублей дополнительных средств.
"Мы уверенны, что именно так, воздействуя не на следствия, а на причину появления бездомных животных, нам удастся существенно сократить их количество и снять социальную напряженность на этом фоне", – объяснила идею автор проекта Софья Куликова.
По ее словам, заявки будут принимать по телефону либо через интернет. В общей сложности волонтеры хотят осуществить стерилизацию не менее тысячи животных. Согласно плану, пункт стерилизации начнет работу с февраля 2020 года.
Комментарии
А что, после стерилизации клыки выпадают? В расход блоховозов, дел на 20р/штука, патронный завод еще и скидку за объем сделает
Хорошая новость, главное что бы все работало задуманное.
16.10.2019 13:20
- гость -
А что, после стерилизации клыки выпадают? В расход блоховозов, дел на 20р/штука, патронный завод еще и скидку за объем сделает
тушки куда девать будешь? отстрелять то не проблема.
Давно пора было, А то собаке 1.5 года все денег 2 тыщи не могу собрать на стериализацию. Все понимаю, вроде не так много. Но принесли налога 13 тыщ, вот за 2 месяца планирую погасить, опять не до собаки. Спасибо властям за налоги. На следующий год буду наверное на 3 месяца раскидывать.
И домашних тоже стерилизовать будут?
только без хозяйных
только без хозяйных
так раньше в СССР называли нерадивых управленцев предприятий... ))