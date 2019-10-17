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Барнаульцы назвали самый раздражающий фактор жизни в квартире

, ИА "Амител"
Шумные соседи и чересчур хорошая слышимость – в числе главных негативных элементов многоквартирного дома

Строительная компания "Мой дом" решила выяснить мнение жителей Барнаула о том, насколько для них актуальна проблема шумных соседей. Застройщик предложил в квартирах своего жилого комплекса "Новый квартал" шумоизоляцию на 360 градусов, поэтому посчитал важным узнать, довольны ли покупатели этим техническим решением и стоит ли его тиражировать на последующих проектах.

По результатам опроса, проведенного в отдельных пабликах в соцсети "ВКонтакте" и в Instagram, а также у популярных блогеров, стало понятно, что барнаульцы считают шумных соседей самым раздражающим фактором проживания в многоквартирном доме. Не назвали это проблемой только те, кто живет в собственном доме, но таких оказалось немного.

"Тема серьезная! Я не против, если дети шумят, топают, бегают. Но в 23 часа топот слонов сверху уже не нравится", – пишет пользователь negor.ova в Instagram.
"Это кошмар, когда весь день слышишь, что носятся дети, понимаешь, что ничего не поделать", – говорит Аида Н.
"Я жду переезда в собственный дом, как ничего еще не ждала. А все потому, что наверху живут люди с чугунными ногами", – сетует lesya_voytovich.
"Не соседи шумные, а стены тоньше стали", – предполагает причину хорошей слышимости nefedovalida69.

Некоторые пользователи пытаются радикально решать проблему шумных соседей.

"Год писал заявления на соседку, у которой собака лаяла 24/7. Толку никакого", – рассказывает Илья Ц.
"Писала заявления, но результата ноль", – подтверждает Светлана А. 

В целом более 300 человек рассказали истории о том, как борются с шумными соседями или просто о своей ситуации со слышимостью соседних квартир.

Фото из архива ЖК "Новый квартал"

В компании "Мой дом" считают, что сделали совершенно правильно, решив оборудовать шумоизоляцию на 360 градусов в квартирах ЖК "Новый квартал". Спрос на это есть сейчас, и застройщик видит, что он будет и дальше. "Мой дом" предложил усиленную круговую шумоизоляцию одним из первых на рынке новостроек Барнаула и сделал это своим конкурентным преимуществом. 

Шумоизоляция организована со всех сторон. Горизонтальная – лежит между этажами. На монолитную плиту (перекрытие) кладется шумоизоляционный материал. И только сверху ложится стяжка пола. Вертикальная шумоизоляция дает возможность не слышать соседей и, значит, не быть услышанными ими. Между двумя кирпичными стенами кладется слой шумоизоляционного материала – эта трехслойность препятствует распространению звука. 

Материалы выдерживают уровень звука до 100 децибел. Таким образом, вы не услышите шум фена и пылесоса, громкого телевизора и даже игры на электрогитаре.

 

Фото из архива ЖК "Новый квартал"

Кроме того, в квартирах ЖК "Новый квартал" использованы самые современные материалы, оборудованы просторные теплые лоджии с радиатором. Двор представляет собой охраняемую закрытую территорию с детскими площадками и местами для прогулок. Качество отделки квартир на самом высоком уровне. И все это — в центре Барнаула.

Убедиться в этих преимуществах лично вы можете, записавшись на бесплатную экскурсию по ЖК "Новый квартал" по номеру телефона: 8 (3852) 533-991.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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