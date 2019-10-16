Магистрант АлтГТУ вошел в число победителей международной IT-олимпиады

XII Международная олимпиада в сфере информационно-коммуникационных технологий "IT-Планета 2018/19" (world-it-planet.org) является одним из самых масштабных учрежденных в России соревнований в области ИТ. Мероприятие проходило в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета МИСиС.
Участие в финальном этапе соревнований приняли более 300 студентов и молодых дипломированных специалистов, показавших лучшие результаты в ходе отборочных испытаний, проходивших в течение 2018/19 учебного года. Финалисты представляли колледжи и вузы России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.
Принять участие в финале олимпиады от Алтайского края были приглашены только студенты Алтайского политехнического университета – Тимофей Ананьев, Екатерина Брютова и Артем Фаст.
Участники соревнований решали практические задания и защищали свои работы по 13 конкурсам, объединенных в номинации "Программирование", "Облачные вычисления и базы данных", "Телеком", "Мобильные платформы", "Цифровое творчество", "Свободное ПО и робототехника" и "Неограниченные возможности". Последняя номинация, направленная на поиск решений, улучшающих жизнь людей с инвалидностью, была проведена в рамках олимпиады уже второй раз – на этот раз, объединив еще большее количество экспертов и проектов.
По итогам конкурсных испытаний первое место по направлению "Программирование: Java"* занял магистрант направления "Программная инженерия" факультета информационных технологий АлтГТУ Тимофей Ананьев. Победители получили из рук представителей ИКТ-компаний и партнеров олимпиады сувениры и сертификаты на денежные призы.
Олимпиада "IT-Планета 2018/19" была проведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Учредителями конкурсов и спонсорами соревнований выступили российские и международные лидеры ИТ-рынка – 1С, Huawei, Oracle* и ГНУ/Линуксцентр. Мероприятие проходило при поддержке АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) в направлении "Молодые профессионалы".
Партнерами финала стали компании "Сбербанк", "Технопарк Сколково" и "Сколтех". Конкурсная и образовательная программа прошла при поддержке компаний "Гэндальф", "Моризо", SimbirSoft, "РОББО", "Виртуоззо", "Моторика", TIM3R, Genesis Digital, ScratchDuino* и Института системного программирования РАН. Проведение номинации "Неограниченные возможности" состоялось при поддержке Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и Ассоциации "Национальное объединение "Доступная Городская среда".
Полный список победителей – по ссылке.
*Джава, Хуавей, Орэкл, СимбирСофт, ТиАйЭм3А, Дженезис Диджитал, СкрэтчДюино – прим. ред.
Комментарии
Это же сын Пал Ваныча!
не не позорьте вы и так позорный полутех, С кем совревновались то "колледжи и вузы России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины." международная ))))