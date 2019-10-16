Синоптики ожидают теплый ноябрь. Но не в Алтайском крае

Ноябрь 2019 года в России будет теплее, чем обычно, но на Сибирь это не распространяется, следует из долгосрочного прогноза экспертов Гидрометцентра.
Согласно ожиданиям синоптиков, среднемесячная температура в Алтайском крае будет находиться на уровне нормы – около -7°C.
Ниже нормы температура будет в Крыму, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Бурятии, прогнозируют специалисты.
На остальной территории РФ ожидается потепление. Особенно заметно это будет в Поволжье, Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.
Метеорологи отмечают, что точность аналогичных прогнозов в предыдущие годы составила от 58% до 81%.
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