Porsche представила самую дешевую модификацию электрокара Taycan

Компания Porsche представила наиболее дешевую модификацию электрического седана Taycan 4S, сообщает журнал Аuto.ru.
Россиянам она обойдется на 2,8 млн рублей дешевле, чем Taycan Turbo – почти в 7,8 млн рублей. Столь внушительная "скидка" достигается за счет наименьшей мощности двигателей.
Базовый Porsche Taycan 4S оснащается двумя электромоторами мощностью 530 л.с. и аккумулятором емкостью 79,2 кВт·ч.
Этого достаточно, чтобы разогнать электрокар до 100 км/ч за четыре секунды, а его максимальная скорость составит 250 км/ч. Для сравнения, у Porsche Taycan Turbo эти показатели составляют 2,6 секунды и 260 км/ч. Запас хода автомобиля составит от 407 до 467 км.
На российском рынке модель появится осенью 2020 года.
Комментарии
надо брать, пока не подорожали.