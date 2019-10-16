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Врачи рассказали, что "ком в горле" сигнализирует о серьезных заболеваниях

, ИА "Амител"
При обнаружении такого симптома стоит пройти обследование
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Знакомое многим состояние, когда кажется, что в горле что-то застряло, может сигнализировать о серьезных заболеваниях, сообщает "Российская газета".

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы, а в некоторых случаях рака пищевода. 

Чтобы предотвратить серьезное заболевание и исключить диагноз, нужно пройти фиброгастродуоденоскопию – эндоскопический метод исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки для определения патологии органов ЖКТ.

Также "ком в горе" может быть признаком остеохондроза, нервного напряжения и заболевания миндалин.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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