Врачи рассказали, что "ком в горле" сигнализирует о серьезных заболеваниях

Знакомое многим состояние, когда кажется, что в горле что-то застряло, может сигнализировать о серьезных заболеваниях, сообщает "Российская газета".
Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы, а в некоторых случаях рака пищевода.
Чтобы предотвратить серьезное заболевание и исключить диагноз, нужно пройти фиброгастродуоденоскопию – эндоскопический метод исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки для определения патологии органов ЖКТ.
Также "ком в горе" может быть признаком остеохондроза, нервного напряжения и заболевания миндалин.
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