Англичанин необычным способом вернул утерянный кошелек

Житель Лондона потерял кошелек и даже не надеялся, что ему его кто-то вернет, так как контактной информации в нем не было, но выяснилось, что напрасно, сообщает сервис новостей Mail.ru.
Через некоторое время на его счет начали приходить переводы по одному центу. После четвертого такого поступления англичанин решил узнать, что это за неизвестный отправитель.
В графе "назначение платежа" был номер телефона с просьбой связаться, чтобы забрать бумажник.
Все деньги в кошельке были в целости и сохранности. В благодарность мужчина купил честному британцу бутылку дорогого вина и написал о нем восторженный пост в социальной сети.
Комментарии
А как нашедший кошелек узнал куда деньги переводить, если никаких данных в кошельке не было?
видимо банковская карта все таки была в кошельке
16.10.2019 16:00
Kimi
Ну так... если карточка в кошельке, то переводили по номеру карты. Раз карта привязана к телефону, то на телефон приходят оповещения. А там проверить дело нескольких секунд.
И в Барнауле похожее бывает. Мама забыла карточку в банкомате, а позднее это обнаружила продавец из киоска рядом с банкоматом. И стала снимать по несколько рублей в день, чтобы привлечь внимание хозяина карты. Маме стали периодически приходить смски, что снято 10 руб. Она через несколько дней спохватилась и вспомнила, где забыла карточку. Пошла к банкомату, продавец спросила, не ищет ли она свою карту. Вернула карту и те рубли, что сняла. Мы очень благодарны этой женщине за её участие и помощь.