С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета

Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
Трагедия произошла в мае 2017 года. Инструктор, отвлекшись на налаживание связи, не уследил за действием курсанта, который при посадке отключил единственный работающий двигатель.
Один из моторов дал сбой. Нужно было приземляться на втором. Курсант ошибся при определении, какой из них не работает, а Терешин не успел ему подсказать.
В результате произошло крушение, при котором один человек погиб, а еще пять получили различные травмы.
Терешина признали виновным в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.
Суд также удовлетворил иск Минобороны о взыскании стоимости тридцатилетнего самолета Ан-26 (11,1 млн рублей) и топлива (126 тысяч рублей), которым он был заправлен.
Комментарии
Алё, страховка самолета кому в карман пошла, де_билы? Вот, только не надо говорить, что самолеты не страхуются в обязательном порядке?
16.10.2019 16:23
- гость -
Алё д_л!
Ну-ка выложи текст страхового полиса, раз ты его читал. Возможно по вине пилота страховка не выплачивается!?
Что за диванные эсперДы пошли, еще и обзывают не зная сути....
Тоже подумал о страховке, но скорее всего, страховая усмотрела в принудительном отключении двигателя не ошибку пилота, а преднамеренное действие приведшее к крушению и отказала в выплате.
Где он возьмёт столько