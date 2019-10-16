Мигрант два года насиловал 15-летнюю девочку и шантажировал ее депортацией матери

44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана в Уфе, сообщает lenta.ru.
Все это время он шантажировал подростка тем, что депортирует ее мать и выгонит сестер девочки из школы. Дело в том, что у матери потерпевшей были проблемы с документами и в России она оставалась нелегально.
Потерпевшая рассказала своему молодому человеку о том, что знакомый семьи насиловал ее. Юноша пошел к матери девочки и уговорил ее написать заявление в полицию.
Теперь в отношении 44-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело, мать отправили в центр временного содержания иностранных граждан, а трех сестер в приют.
Комментарии
В целом произошло всё то, о чём и предупреждал мигрант из Таджикистана.
мать отправили в центр временного содержания иностранных граждан, а трех сестер в приют
Русский мир.
таджик в тюрьме и это правильно.
Мигрант два года насиловал 15-летнюю девочку
А уроженец Грузии, церковный семинарист Джугашвили сожительствовал с 14 летней и ничего.
Развели в стране помойку