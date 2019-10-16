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"Фестивалить" по-научному. Чем поразили алтайские вузы гостей фестиваля "Nauka 0+"

, ИА "Амител"
Барнаульские вузы рассказали горожанам о науке бодро и с огоньком
Фото: Вести22

Фото: Вести22

Рассказать о науке понятно, доступно и увлекательно. Такую цель поставили себе организаторы проходившего с 10 по 12 октября в Барнауле Всероссийского фестиваля Nauka 0+. В нем приняли одаренные школьники, победители и призеры научных олимпиад, студенты, в том числе и стипендиаты президента РФ и губернатора Алтайского края. Чем порадовали в эти дни гостей участники фестиваля читайте в нашем материале.

Для дерзких и успешных

В этом году Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ посвящен 150-летию Периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева. Открытие фестиваля прошло в концертном зале "Сибирь". 

Гости праздника узнали, насколько увлекателен и познавателен мир химии, увидели о достижения в области программирования роботов, а также провели ряд занимательных радиофизических опытов. С лекцией "Мини-мозги в пробирке: практические советы" выступила генетик, клеточный биолог, сотрудник сектора геномных механизмов онтогенеза Института цитологии и генетики СО РАН, участник Science Slam и лектор фонда "Эволюция" Татьяна Шнайдер.

С открытием фестиваля гостей праздника поздравил заместитель председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства региона Виталий Снесарь. Он зачитал поздравление и от губернатора Виктора Томенко. "Вы живете в новое время и создаете новые смыслы, новую моду и технологии. Алтайскому краю требуется ваша инициатива, интеллект, молодость. Благодаря молодежи регион должен стать устремленным в будущее, дерзким и успешным. Только от вас зависит, какое будущее выберет наш край", — отметил глава региона в приветственном слове.

"Фестиваль науки в Алтайском крае проходит в десятый раз, и в этом году посвящен химии и всему, что с ней связано. Поэтому все участники фестиваля – восемь вузов региона и около 30 научных организаций края – рассказывают молодому поколению о самых передовых научных достижениях в области химии", – отметил на открытии министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, уточнив, что в регионе дан старт новому научно-образовательному проекту "Развиваю науку Алтая", в котором примут участие молодые исследователи – школьники.

Питательные тайны и "дымовуха" на сцене

В этом году фестивальными площадками стали алтайские вузы. Каждый из них стремился внести свою яркую лепту в насыщенную программу форума.

Так, интересную программу под названием "Наследники Ползунова сегодня" подготовил Алтайский государственный технический университет.

Те, кто приходил в эти дни в "политех", становились героями интерактивной программы, принимали участие в различных экспериментах. Необычные опыты с химическими реактивами, запуск беспилотников, "дымовуха" на сцене, тайны пищевых производств — программа праздника поражала воображение и удивляла размахом. Для гостей подготовили разнообразные экскурсии, лекции, мастер-классы и викторины.

Всего за время фестиваля площадку АлтГТУ посетили около 1600 человек. Среди гостей было много школьников, которые убедились, что наука — вещь захватывающая.

О "молочке" — по науке

В корпусе пищевых производств АлтГТУ происходили, наверное, самые вкусные события фестиваля – мастер-классы по выпечке печенья, варке карамели, приготовлению напитков и лимонадов. И не удивительно, что именно здесь собрались самые юные участники форума. Причем маленькие сладкоежки сами замешивали песочное тесто, осаживали его на противень, загружали в духовку, а потом, разумеется, самим пришлось и отведать.

Понравился гостям и мастер-класс "Молочная ярмарка", где специалисты подробно рассказали о технологии производства молочных продуктов и показали процесс выработки сыра.

А партнер фестиваля – Барнаульский молочный комбинат – презентовал на научном фестивале свой новый продукт – питьевой йогурт "ЛАКТ" с манго и семенами чиа. И первыми этот напиток оценили именно фестивальные гости.

Наука для "продвинутых"

Не менее насыщенной была программа и в других вузах. В Алтайском государственном университете было организовано пять площадок, на которых свои разработки и необычные находки представили физико-технический факультет, факультет химии и химико-фармацевтических технологий, центр молодежного инновационного творчества "Эврика", СКТБ "Радиотехника" и "Яндекс-лицей" (так называется образовательный проект, реализуемый на базе АлтГУ).

 

Гости попробовали себя в роли археологов, экспертов-криминалистов, испытателей-химиков и представителей других профессий.

Но "рулила" на фестивале науки в АлтГУ в этом году госпожа Химия.

"Химические технологии важны тем, что у нас в Алтайском крае немало предприятий, заинтересованных в притоке молодых талантливых кадров с нашего вуза, — рассказала журналистам доцент кафедры техносферной безопасности и аналитической химии АлтГУ Людмила Егорова. – Например, "Алтай-кокс". Одним из продвинутых направлений является биотехнология, и мы здесь, можно сказать, находимся на острие".

Важным итогом фестивальных мероприятий организаторы назвали то, что их посетили не только старшеклассники, которым скоро предстоит выбирать вуз для поступления, но и ребята помладше – ученики пятых-шестых классов. Ведь увлечение наукой в юном возрасте часто становится началом формирования настоящего ученого-творца, в которых нынче так нуждается научный мир, считают в вузе.

Особое оживление царило на географическом факультете АлтГУ. Здесь работали пять секций – "Тайны минералогии", "Чудо микро-мир", "Пора в экспедицию", "Земля из космоса" и "Как измерить Землю?". Барнаульцы прихоидил на фестиваль семьями и с друзьями. Одной из самых популярных секций стали "Тайны минералогии", где публика, затаив дыхание, слушала рассказы об уникальных природных материалах и всматривалась в их образцы. Впрочем, не только всматривалась. Когда гостям стали демонстрировать образцы поваренной соли, многие посчитали необходимым лизнуть, дабы почувствовать отличие от той соли, что продается в магазинах.

Ученым может ты не быть, но колорит хранить обязан

Тепло принимали гостей и на историческом факультете АлтГУ. Здесь живой интерес вызвала секция "Тайны дипломатии", где гости пожелали глубже познакомиться с политическим закулисьем. Кроме интригующих историй посетители отведали различные вкусности, собственноручно приготовленные организаторами секции.

На факультете искусства и дизайна действовало пять творческих площадок. Ценители прекрасного послушали лекции — "Сибирский андеграунд" искусствоведа Михаила Чурилова и "У истоков русского авангарда" доцента Аллы Усановой, раскрывшей зачарованной публике тайну "Черного квадрата" Малевича. А в ходе мастер-класса дизайнеров творческого объединения Big Bro Design Ивана Снегирева и Александра Ужакина неравнодушные к эстетике гости узнали, как начать формировать у себя навыки дизайнера и как их развивать. О правилах определения колорита своей внешности и тонкостях формирования гардероба рассказала магистрант Елена Дормникова. Множество восторженных откликов получила и лекция-концерт в галерее Universum, во время которой музыканты под руководством заслуженного работника культуры Александра Россинского исполнили мелодии разных лет и узнали их историю. По ее окончании маэстро ответил на вопросы интересующейся публики.

Впрочем, не только история музыки, но в целом наука может быть эстетичной, поучительной и полезной. Таков, пожалуй, главный вывод фестивальных дней Nauka 0+.

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