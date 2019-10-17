В налоговых инспекциях Алтайского края пройдет День открытых дверей

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц". При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
25 октября 2019 года в инспекциях края прием граждан будет организован с 8:00 до 18:00 часов.
Напоминаем, что уплатить налоги на землю, транспорт и имущество, а также сумму налога на доходы физических лиц, указанную в налоговом уведомлении, необходимо до 2 декабря 2019 года. Заплатить имущественные налоги можно в отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях или в "Личном кабинете налогоплательщика" (его мобильном приложении).
вашифинансы.рф финграмота22.рф
Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".