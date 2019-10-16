17 октября в Барнауле перекроют дороги из-за антитеррора

Масштабные антеррористические учения проведут в Барнауле 17 октября, сообщили Amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю. Их активная фаза будет проходить с 10:00 до 17:00.
Основные действия сил и средств группировки оперативного штаба развернутся в трех районах краевой столицы: Индустриального, Ленинского и Центрального. В ходе мероприятия будет проверена их готовность к ликвидации угрозы теракта.
В связи с этим будут проводиться досмотры транспортных средств. Кроме того, не исключено временное перекрытие движения по ряду улиц.
"Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к проведению учения, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации", — уточнил представитель силовых структур.
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