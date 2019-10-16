ВЦИОМ: 63% россиян не знают, кто такая Грета Тунберг

Только 37% россиян когда-либо слышали о шведской экологической активистке Грете Тунберг, в то время как 63% – ничего не знают о ней, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Из людей, знающих о ее акциях, 40% относятся к деятельности девушки положительно, 31% – безразлично, а 27% – отрицательно.
При этом 67% считают, что она слабо понимает последствия своих действий. В то же самое время 73% уверены, что Тунберг и ее сторонники не смогут изменить ситуацию в сфере климата. В то же самое время 75% не хотели бы, чтобы их дети или внуки были похожи на нее.
Положительное отношение граждан в 74% случаях обусловлено тем, что Грета занимается защитой экологии.
Тунберг получила всемирную известность после выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи она заявила, что мировое сообщество пренебрегает проблемой климатических и экологических угроз.
По ее словам, политики украли ее детство и ее мечты. Грета отметила, что должна быть в школе, а не выступать в этом зале, но политики обращаются к молодежи за надеждой. Она обвинила мировых лидеров во лжи и непонимании экологических проблем. Грета заявила о том, что молодежь будет следить за действиями политиков и не станет терпеть лжи.
Выступление активистки вызвало волну обсуждений в интернете. Свое мнение высказали многие медийные личности и политики. Некоторые из них поддерживают девушку, а остальные считают ее продуктом пиара.
Грета Тунберг была номинирована на получение Нобелевской премии мира. Журнал Time включил ее в список самых влиятельных людей.
Свой первый пикет она провела в 15 лет у здания парламента в Швеции. Затем она отказалась ходить в школу по пятницам, чтобы проводить акции для привлечения внимания к экологическим проблемам.
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