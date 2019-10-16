Фильм о подводных обитателях Телецкого озера сняли на Алтае

Алтайский государственный природный биосферный заповедник снял фильм об осеннем Телецком озере, сообщает официальный сайт организации.
Картина повествует не только о красоте самого большого озера Алтая, но и о его обитателях, которые живут на глубине.
"В фильме мы постарались показать как можно больше подводных обитателей всех размеров: крупную щуку – грозного хищника метровой длины во время ночной охоты на гольянов; налимов, скитающихся по подводным террасам и илистым пустыням на 50-ти метровой глубине; маленького сига, потревоженного светом фонарей", – анонсирует автор фильма.
Видеооператором выступил Роман Воробьев, монтажером – Татьяна Клименко. В картине также принимали участие Роман Ершов, Александр Жданов и Игорь Калмыков.
Ролик длится 7 минут 36 секунд. Видеозапись опубликована на youtube-канале Алтайского заповедника.
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