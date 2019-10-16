Жители Архангельска устроили самосуд над "извращенцем"

Жителя Архангельска похитили из квартиры, избили, прокатили в багажнике и привязали к "столбу позора" – виной тому жалобы женщин на приставания со стороны "извращенца".
"Пострадавшего вытащили из багажника и при помощи буксировочного троса привязали к столбу линии электропередачи, – рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. – Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия".
Когда подозреваемых в похищении человека доставили в отделение полиции, предоставить доказательств вины потерпевшего в преступлениях, за которые его "наказывали", они не смогли.
Теперь четверо молодых людей в возрасте от 26 до 37 лет стали фигурантами уголовного дела по статье "Похищение человека группой лиц с применением насилия". Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Версию подозреваемых о причастности потерпевшего к сексуальным домогательствам и кражам проверят следователи.
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