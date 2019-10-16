Житель Алтайского края выжил после трех ножевых ранений

Мужчина едва не убил своего гостя после конфликта во время распития алкоголя, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установлено следствием, 52-летний селянин схватил кухонный нож и трижды ударил им оппонента в область жизненно важных органов.
Спасти жизнь 26-летнего молодого человека удалось только благодаря своевременной медицинской помощи, которую ему оказали врачи.
Действия хозяина дома квалифицированы следователями как покушение на убийство. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Ведется сбор и закрепление доказательств вины подозреваемого.
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