Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Посольство США возмутилось снятием с поезда в Северодвинске трех американских дипломатов, сообщает РИА "Новости".
Пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс заявила, что это была официальная поездка. По ее словам, дипломаты "должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что трое граждан Соединенных Штатов пытались на поезде добраться до села Ненокса, рядом с которым располагается военный полигон.
Им не позволили попасть в точку назначения, так как на этой территории действует особый режим. Более того, в их действиях усмотрели признаки административного нарушения.
Ранее сообщалось, что на центральном испытательном полигоне ВМФ "Ненокса" вблизи Северодвинска 8 августа при испытаниях взорвалась реактивная установка. Пять человек погибли, шестеро пострадали.
После этого перестали передавать информацию о результатах замеров уровня радиации несколько российских станций, одна из которых расположена на территории Алтайского края.
Центральный военный полигон ВМФ "Ненокса" был создан в 1954 году, кодовое обозначение – "ноль-девятка". На нем проходят испытания баллистических межконтинентальных ракет морского базирования, испытания крылатых и зенитных ракетных комплексов морского базирования.
С пусковых позиций возле старинного поморского села Ненокса "обкатываются" практически все ракеты, которыми вооружены боевые корабли военно-морского флота страны.
На полигоне за эти годы испытаны почти все базовые и модификации комплексов ракетного вооружения стратегического назначения с баллистическими ракетами, комплексы ракетного вооружения стратегического назначения с крылатыми ракетами, комплексы ракетного вооружения с противокорабельными ракетами и комплексы зенитных управляемых ракет – из существующих в России.
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