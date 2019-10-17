Почему болит спина: медики назвали главные и самые опасные причины

Примерно 85% жителей России хотя бы раз в жизни страдали от болей в спине. В большинстве случаев они бывают острыми или хроническими и возникают из-за недостатка физических упражнений, но есть и более опасные факторы, пишет "Медикфорум".
Большинство пациентов сообщают о боли в пояснице. Затем идут жалобы на верхнюю часть спины (шейный отдел позвоночника) и на среднюю часть спины (грудной отдел позвоночника). Интенсивность боли может варьироваться в широких пределах: от достаточно легкой и терпимой до очень сильной боли, которая серьезно влияет на функционирование человека.
Боль в спине часто связана с сопутствующими симптомами:
- Боль в верхней части спины может вызывать дискомфорт и напряжение этой части тела, а также головную боль.
- Сильные боли в пояснице, поясничных позвонках могут вызвать покалывание, паралич или необычные ощущения в конечностях.
- Боль в средней части спины может распространяться на окружающие участки тела, а также серьезно ограничивать подвижность.
Острые или хронические? Эксперты говорят об острой боли, когда симптомы появляются впервые или снова после шести месяцев без боли. Длится более шести недель, несмотря на терапию. Хроническая боль сохраняется более трех месяцев. Местоположение и продолжительность боли могут быть важными ключами к пониманию причин, которые ее вызвали.
Что вызывает боль в спине? Хотя боль в спине упоминается как "общее заболевание", это изначально синдром – внешний знак внутреннего неблагополучия. Среди его причин выделяются:
- грыжи межпозвоночных дисков;
- напряжение в мышцах или дисфункции удерживающего аппарата спины;
- частое долгое сидение;
- неправильная нагрузка и наклон спины в повседневной жизни и отсутствие физических упражнений;
- беременность у женщин;
- увеличение веса, вызывающее растяжение тканевых структур и ослабление суставов и связок, увеличивающих нагрузку на спину;
- психосоциальные факторы: неудовлетворенность на рабочем месте, издевательства или конфликты.
"Длительные или более сильные боли в спине в большинстве случаев указывают на болезнь и должны быть тщательно прояснены с медицинской точки зрения", – советуют медики.
В целом боли делятся на неспецифические и специфические (когда можно определить четкую причину). В последнем случае причина может быть в непосредственной близости от позвоночника:
- травма;
- сколиоз (искривление позвоночника);
- спондилолистез (нестабильность позвоночника, смещение позвонков);
- остеопороз (заболевание, вызывающее разрушение костного вещества);
- артроз (износ позвоночника).
Боль в спине может возникать из-за проблем других органов или инфекций:
- ревматизм;
- у женщин: инфекция матки, воспаление яичников, эндометриоз;
- болезнь Лайма;
- пиелонефрит;
- менингит.
Между тем, как отмечают медики, при любых болях в спине лучше не гадать о причинах и не искать в Сети соответствующие методички, а идти к врачу. Ведь порой даже легкие боли, если на них не обращать внимания или заниматься самолечением, приводят к тому, что человек вынужден в течение нескольких недель вести лежачий образ жизни.
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