Изъятые у коррупционеров "дворцы" не хотят отдавать малоимущим и сиротам

Дома и квартиры, которые изъяли у чиновников и их родственников, предложили продавать, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный Минэкономразвития.
"В настоящее время в составе имущества государственной казны России числится значительный объем объектов жилого фонда, поступивших как имущество, обращенное в собственность РФ в рамках судебных решений о конфискации, по уголовным и гражданско-правовым делам, в том числе в рамках коррупционных дел", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
При этом подчеркивается, что зачастую такая недвижимость представляет собой элитное жилье большой площади и повышенной комфортности.
Такие квадратные метры нецелесообразно передавать в целях социального использования, для обеспечения жильем граждан и нуждающихся в улучшении жилищных условий, считают авторы инициативы.
Объясняется это тем, что для содержания помещений нужны деньги, которых нет у определенных категорий населения России.
В Минэкономразвития уверены, что количество такой недвижимости будет только расти в следующие годы, и склады Росимущества пополнятся изъятым жильем значительно. В связи с этим министерство рассчитывает, что в законодательстве появится понятие "конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, реализация которой возможна только на торгах". За счет продажи этих площадей планируется увеличить доходы бюджета России.
Комментарии
продавать - эт правильно. а давать малоимущим - эт бред блин, жирно сильно будет да и не по карману содержать
Продавать с торгов, открыто и прозрачно, как принято в любой цивилизованной стране.
А отдать это что значит?
Табор из 20 человек в квартире за два ярда поселить?
Или из апартаментов детский садик сделать? Дом на Рублевке под хоспис передать?
Задрали эти малоимущие! Впахиваешь как конь, трудом потом и кровью себе жилье зарабатываешь, а они сидят, пиво дуют, на пособия живут (за мои налоги) и просят, просят, просят....
Спортшколы, детсады, общественные пространства. Зачем быдлоте-то отдавать ?
17.10.2019 08:25
- гость -
Яркий пример переселенцы с аварийных домов и затонцы.
Одним подавай квартиры, обещанные 30-40 лет назад ДРУГОЙ властью, в ДРУГОЙ стране.
другим деньги за то что сами выбрали жить в зоне где топит из года в год.
А В какой хлев превращены дома и какая разведена
помойка во дворах, там где живут эти переселенцы.
Карма плохая в этих дворцах. Ни к чему там хорошим людям жить. Пусть попробуют продать,интересно,кто их купит? У коррупционеров еще не пойманных свои дворцы,а у простых смертных таких денег нет.