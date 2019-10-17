Врачи российской больницы вывернули матку 22-летней роженице и поздно заметили ошибку

22-летняя девушка родила ребенка и умерла в одной из больниц в Свердловской области.
Экспертиза показала, что у погибшей была аномалия, которая выявляется во время родов – плацента слишком плотно "приросла" к матке. В этом случае отделять ее должны аккуратно и под наркозом, но врач не обратила на это внимание и попыталась отделить плаценту "агрессивно".
"Полный выворот матки врач неверно приняла за признаки отделения последа и продолжила тянуть, то есть матку приняла за плаценту", – пояснил юрист, представляющий интересы семьи погибшей девушки.
В результатах экспертизы отмечается, что правильный диагноз был поставлен только спустя 4 часа 15 минут. Вправление матки провели, когда уже развились массивное кровотечение, необратимый шок смешанной этиологии, ДВС-синдром и остановка сердечной деятельности, пишет lenta.ru.
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