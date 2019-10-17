"Нажми и молись": умный браслет для молитв выпустили в Ватикане

Во время пресс-конференции в Ватикане были представлены умные четки для молитв Click ti Рray ("Нажми и молись"), сообщает "Российская газета".
Гаджет выглядит вполне оригинально. Он сделан из 10 черных бусин и креста со встроенным умным чипом. Работа устройства начинается с распознавания жестов. Чтобы активировать его, пользователь должен перекреститься.
Четки синхронизируются с одноименным бесплатным мобильным приложением. В нем пользователь получает доступ к аудиогиду, многочисленным изображениям, персонализированному молитвенному контенту, а также приложение позволяет выучить и произносить традиционную католическую молитву инновационным способом.
Стоимость гаджета для верующих составит 99 евро.
Комментарии
чем ответит барнаульский радиозавод?
17.10.2019 09:17
- гость -
А он чё ещё существует?
Эх... работал там в 80-х
17.10.2019 09:22
месный Как забугорная жизнь? скучна? тянет в Барнаул? Ну знаешь бывает под ложечкой поднывает, бывает?
отправьте смс на короткий номер с суммой пожертвования- и ходить никуда не нужно - ОН все простит
месный Как забугорная жизнь? скучна? тянет в Барнаул? Ну знаешь бывает под ложечкой поднывает, бывает?
Это цирроз
Когда у нас в продаже? Заходишь в лавку а там окромя свечек и гаджеты продаются-ляпота. Так смотришь и отче наш учить не надо...
дайте две!
Они бы лучше у себя педофилов вылавливали, устанавливая вебкамеры в храмах.
вы че? так же они там сами себя переловят
С мракобесием и забугром полный порядок