Две легковушки и автобус столкнулись на перекрестке в Барнауле

Авария с участием трех автомобилей произошла на пересечении улиц Лазурная и Власихинская в Барнауле.
Иномарка оказалась зажата между двумя транспортными средствами: в правый бок ее ударила "Лада", а с левого бока прижал автобус.
Очевидцы сообщают, что движение трамваев по Власихинской в сторону улицы Малахова затруднено, поскольку трамвайные пути перекрыты автобусом. Также затруднено и автомобильное движение на перекрестке.
Информация о происшествии уточняется.
Комментарии
Отвратительный перекресток, каждый день новости с его полей.
Вчера на А.Петрова, не далеко от Сигмы, пешехода на переходе скорая грузила. Вечером уже. В районе 20:00.