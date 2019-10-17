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В Барнауле сняли на видео путь до школы, похожий на маршрут убитой девочки в Саратове

, ИА "Амител"
Женщина обеспокоена безопасностью барнаульских детей

После убийства девочки в Саратове жительница Барнаула сняла на видео маршрут до одной из городских школ. Видео она опубликовала в сообществе Barnaul22

"Уже очень много раз по нашей дороге в школу встречались, мягко говоря, не совсем адекватные люди. Я действительно хочу, чтобы вопрос о безопасности по пути в школу был актуальным, так как мы, родители, очень переживаем за своих детей, особенно после случая с Лизой", – написала автор видео.

Видео снимается в светлое время суток. "А в темное – здесь и взрослому человеку жутко. Кусты, гаражи заброшенные, опять кусты, много гаражей", – показывает женщина путь к школе.

Жительница Барнаула попросила обратить внимание на эту ситуацию. Номер школы публиковать она не стала, но пообещала, что если кто-то захочет исправить ситуацию – она обязательно пойдет на контакт.

Напомним, девочка пропала 9 октября по дороге в школу. Тело было найдено вечером 10 октября в одном из заброшенных гаражей. После этого депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов предложил снести рядом со школами гаражи и подозрительные постройки.

После убийства девочки власти Саратова пообещали разработать маршруты до школ и вклеить их в дневники детей. Кроме того, было принято решение расчистить весь мусор, который лежит по пути к школам. Решается вопрос с освещением темных участков.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.10.2019 10:13
- гость -

Зато самый благоустроенный город России.

17.10.2019 10:22
петух с докучаево

любой путь из точки А в точку Б в барнауле опасен. даже на авто

17.10.2019 10:23
- гость -

У нас почти у каждой школы такое..гаражи эти(( ! . 82,79..кругом гаражи..училась когда..всегда боялась ходить через них!

17.10.2019 10:31
- гость -

Я не понимаю этих воплей, ну, ладно, гаражи, но кусты...давайте вырубим все и снесем подчистую, сделаем голую пустыню вокруг школ и жилых домов

17.10.2019 10:31
- гость -

да, пожалуйста - путь от 112 лицея до выхода на улицу 50 лет ссср - абсолютно неосвещенные дворы, кусты, гаражи.. Я не знаю как я пережила эти годы, пока сын закончил школу, когда была 2-я смена.. Как вспомню ту дорожку, по которой мне, взрослому человеку иногда!! приходилось возвращаться с собраний школьных, так волосы шевелиться начинают..

17.10.2019 10:37
- гость -

что ж вы блокируете? то есть конфетные сообщения оставляете,я жостко сказал по поводу урода на бмв и меня сразу блок? он и вам башляет что ли?

17.10.2019 10:38
- гость -


17.10.2019 10:31
- гость -
на видео же именно этот выход - для 112 и 88 школ. Что теперь делать? гаражи сносить? Пустырь поросший бурьяном и сугробами зимой будет безопаснее?

17.10.2019 10:42
A1isa

у нас в каждом дворе так

17.10.2019 10:43
- гость -

я конечно дико извиняюсь, но какого хрена ее дитечка ходит там где макар телят не гонял? это натоптанная тропа через дырку в заборе не официальный вход на территорию школы.

17.10.2019 10:45
Бабуля

У нас пол страны в таком состоянии живет.Везде натыканы гаражи,нет фонарей,а на школьных стадионах гуляют с собаками..Например путь к бывшей школе № 62 пролегает через гаражи и стадион,заросший.Где всегда и все выгуливают своих собак.Есть другой путь,по асфальту,но он тоже мимо гаражей и намного длиннее.Все подходы к этой школе пролегают через гаражи.

17.10.2019 10:58
месный

в чём проблема, не нравятся кусты-гаражи, ну зачем там ходить идите по улицам вокруг в чём проблема-то

17.10.2019 11:01
- гость -

17.10.2019 10:58
месный

Вот именно. И вобще дети из школы толпой идут, не обойти их, не обьехать.

17.10.2019 11:05
- гость -

Бабуля, врт вам таким хоть как, все равно не так! Между гаражей идти безлюдно, плохо, и там, где люди!!! собак выгуливают тоже плохо! Ну к агафье лыковой тогда езжайте.

17.10.2019 11:05
- гость -

Хахахаха. Путь через гаражи - да это шикарный путь. с ул. Шестой нагорной до 48 -ой школы дети 2 км пешком идут через сосновый бор.

17.10.2019 11:07
- гость -

17.10.2019 10:58
месный

в чём проблема, не нравятся кусты-гаражи, ну зачем там ходить идите по улицам вокруг в чём проблема-то
-------------
По проезжей части, ты имеешь в виду? У нас похожая ситуация около школы. Тротуара нет, зато есть проезжая часть и дорожка к школе мимо гаражей и рядом с пустырем, где собак выгуливают и где бесхозные собаки бегают. Всю начальную школу приходилось водить ребенка.

17.10.2019 11:13
- гость -

Интересно это единственный путь до школы или наиболее короткий?
Некоторым бывает ЛЕНЬ пройти лишние 150-200 метров, чтобы идти по безопасному маршруту, поэтому они подвергают свою жизнь опасности.

17.10.2019 11:16
- гость -

Гаражебояре напряглись, ведь скоро их сарайки посносят и будут они ставить свои брички под окнами)

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