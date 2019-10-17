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Новости

В ГИБДД рассказали о новых устройствах для контроля скорости

, ИА "Амител"
Погрешность аппарата составляет один километр в час, а может измерить скорость до 300 км/ч
Новые комплексы будут устанавливаться в патрульные автомобили / Фото: Ren.tv

Новые комплексы будут устанавливаться в патрульные автомобили / Фото: Ren.tv

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД камерам вскоре придут новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.

По словам Черникова, новые устройства будут точнее измерять, как быстро движутся машины, и позволят снизить количество претензий со стороны водителей.

"Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам", – пояснил он.

Новейшее устройство "Кордон. Про-М" накануне было представлено на выставке "Дорога 2019" в Екатеринбурге. Это первый российский комплекс, позволяющий фиксировать превышение скорости с борта движущегося автомобиля. По информации производителя, погрешность аппарата составляет один километр в час, а максимальная фиксируемая скорость – 300 километров в час.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи умышленного повреждения и уничтожения стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Новые устройства, которые будут устанавливаться в патрульных машинах, однозначно умерят пыл вандалов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

17.10.2019 10:39
- гость -

вот уроды

17.10.2019 10:51
1

Прогресс не стоит на месте. Только вместо развития промышленности во всех отраслях, усиливаем контрольно-фискальные органы.

17.10.2019 11:08
- гость -

"минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам", такого прикола даже Петросян бы не придумал!

17.10.2019 11:10
Dim_on

Интересно, будут ли определять их антирадары

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