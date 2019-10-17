Путин поручил усилить мотивацию классных руководителей в школах

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о системе мотивации классных руководителей для повышения эффективности воспитательной работы, пишет "Парламентская газета".
Кроме того, классные руководители будут ответственны за социализацию обучающихся в общеобразовательных организациях.
Порученную работу правительство должно провести совместно с властями в регионах России. Доклад необходимо подготовить до 1 марта следующего года.
Также президент поручил принять меры по совершенствованию координации деятельности и взаимодействия заинтересованных детских и молодежных общественных объединений и общеобразовательных организаций при осуществлении воспитательной работы.
Соответствующий доклад необходимо подготовить до 20 декабря текущего года.
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