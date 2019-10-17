Алтайский край и Монголия намерены расширить аграрное сотрудничество

В Монголии работает делегация от правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru
В среду, 16 октября, делегация правительства Алтайского края провела переговоры с представителями властей Монголии по расширению сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сообщается на официальном сайте региона.
Зампред алтайского правительства Александр Лукьянов отметил, что Монголия – это один из основных внешнеэкономических партнеров в сфере поставок сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Однако по ряду позиций хотелось бы расширить сотрудничество.
"Так, начиная с 2016 года ведется работа по поставкам племенного скота и биопродукции. Предлагаем на реализацию высокорепродукционные семена зерновых и зернофуражных культур, посадочный материал облепихи, черной смородины, жимолости и других плодово-ягодных и декоративных культур для озеленения Улан-Батора и других степных районов. Готовы сотрудничать и реализовывать совместные проекты в этой сфере", – подчеркнул Лукьянов.
Он также пригласил посетить Алтайский край с ответным визитом, в частности побывать на агрофоруме "День сибирского поля", где представлены производители сельхозтехники, кормов, удобрений, пищевой и перерабатывающей промышленности, племенные хозяйства из регионов России и других стран.
Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Чултэмийн Улаан поблагодарил за приглашение и выразил желание расширять сотрудничество.
"По племенному животноводству мы готовы сотрудничать по поставкам не только скота, но и биопродукции. Заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере земледелия: в возможности получения новых сортов и высококачественных семян, плодово-ягодных культур. Готовы реализовать совместные проекты с вашим научно-исследовательским центром. Есть заинтересованность в поставках сельскохозяйственной техники, мы готовы сотрудничать, тем более что у нас разрабатывается проект государственной программы по обновлению парка сельхозтехники", – отметил Улаан.
На встрече также обсуждались вопросы создания ферм молочного и мясного направления, совместного предприятия по производству высококачественных кормов для крупного рогатого скота на территории Монголии, а также проведение выставки товаров и продовольствия монгольских предприятий на территории Алтайского края.
Кроме того, стороны обсудили возможность поставок сырья для завода "Русская кожа", который 15 октября открылся в Заринске. Напомним, делегация правительства Алтайского края работает в Монголии с 14 по 17 октября.
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