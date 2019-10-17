Родители младшеклассников перестанут платить за питание, но рацион будет жесткий

Родителей учеников начальной школы освободят от платы за питание детей. Деньги на это будет выделять регион. Но обеды станут обязательными, с четко прописанным рационом и рассчитанной стоимостью. Такие нововведения предполагает законопроект, который начали рассматривать в Госдуме. Подробности и методики расчета объяснил депутат парламента от Алтайского края Валерий Елыкомов.
Зачем нужен этот закон
По словам Елыкомова, данные, предоставленные в Госдуму, показывают: не в каждом регионе школьники получают горячее питание. Где-то дают только булочку и чай, где-то дети вынуждены приносить с собой перекусы, а где-то предусмотрено бесплатное питание для льготных категорий. В Алтайском крае школьники из малоимущих, многодетных семей и дети-инвалиды получают питание по сниженной цене, но родители все равно оплачивают остаток.
Тем временем, по данным специалистов, школьники получают меньше нормы молока и молочных продуктов – на 20%, рыбы – на 50%, овощей и фруктов – на 34%. При этом макарон они едят больше на 35%, сахара – на 15%, кондитерских изделий – на 23%. Разумеется, эти цифры касаются не только школьного питания.
"Однако мы понимаем, что говорить о гарантированном питании можно только в том случае, если платить за него придется государству. Поэтому законопроект предусматривает организацию бесплатного для школьников питания. Финансирование его будет осуществляться из региональных бюджетов. А из федерального бюджета будет предусмотрена специальная субсидия на эти цели", – рассказал Елыкомов.
Кроме того, появятся единые для всей страны требования к организации питания, к безопасности пищи и системе контроля. Власти определят сумму для школьного питания каждому региону. Сейчас, например, в Алтайском крае родительская плата для учеников барнаульских и сельских школ отличается, разнятся и подходы к рациону. После принятия законопроекта это будет исключено.
Во сколько обойдутся школьные обеды
Валерий Елыкомов привел пример расчета суммы: "Сумма для каждого региона будет высчитываться исходя из прожиточного минимума. К примеру, в Алтайском крае она составляет 9 835 рублей в месяц. Если к окончательному чтению документа принципы расчета питания останутся прежними, то вероятнее всего мы получим следующее решение: порядка 4 917 рублей из прожиточного минимума предусмотрено на продукты. Рассчитываем стоимость питания в день, по нормам 30-35% ребенок должен получить на обед. Получается, что только на покупку продуктов школа должна потратить 49,17-57,4 рубля в день на одного школьника. Также предусматриваются дополнительные расходы на организацию питания: на перевозку, хранение, уборку, оплату труда поваров. Это еще порядка 40% расходов".
Но этот расчет касается определения платы именно для учеников начальной школы, которую будут "закрывать" бюджетными средствами. Как будет считаться плата родителей для средних и старших школьников, пока не ясно.
При этом организовать питание "по собственному усмотрению" будет нельзя. Законодатели пропишут нормы потребления основных видов пищевой продукции, обеспечения энергией, пищевыми веществами и массы порций.
Напомним, тема школьного питания стала очень активно обсуждаться властями всех уровней в последний год. Недавно большие претензии к питанию высказали родители Быстроистокского района. После этого Валерий Елыкомов сообщил, что принято решение провести анкетирование школьников и их родителей по детскому питанию, в рамках которого выяснить, чем недовольны ученики, и получить, а также проанализировать их пожелания.
Комментарии
В Алтайском крае школьники из малоимущих, многодетных семей и дети-инвалиды получают питание по сниженной цене
не правда, многодетным семьям льгота не предоставляется
Государство которое ограбило население на пенсии экономит на детях. Как это мерзко и стыдно. Посмотрите чек из госдумы, что среднеупитанный депутат набирает на 100 рублей, и посмотрите рацион дитяти в школе.
49 рублей - это и есть булочка и чай. И хорошо еще, если булочка не размером с ладонь, а чай не цвета разбавленной мочи.
Что значит "станет обязательным", у меня допустим ребенок в принципе не может есть, то что в школе дают! Или, согласие законных представителей уже не в счет.
Начальные классы в школе максимум три часа, если родители их дома накормят, то где здесь проблема? А вот старшеклассники в школе часов 6-7, и если денег нет, то не айс... они то и портят желудки. Вот им булочка с чаем была бы кстати. А уж рыбой и мясом пустт своих детей их родители кормят.
с школьным питанием полный бардак, у нас столовая после 1 урока, это что? обед? завтрак? кто на завтрак курицу с гречкой, например, ест? к обеду ребенок приходит домой, и перед школой может спокойно позавтракать дома. Вот как раз булочки с чаем или фруктов вполне достаточно было бы.
Лучше поменьше было бы еды, но нормального качества и вкусно, чтобы ребенок свою порцию гарантированно съел.