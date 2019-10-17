Родители младшеклассников перестанут платить за питание, но рацион будет жесткий

Родителей учеников начальной школы освободят от платы за питание детей. Деньги на это будет выделять регион. Но обеды станут обязательными, с четко прописанным рационом и рассчитанной стоимостью. Такие нововведения предполагает законопроект, который начали рассматривать в Госдуме. Подробности и методики расчета объяснил депутат парламента от Алтайского края Валерий Елыкомов.

Зачем нужен этот закон

По словам Елыкомова, данные, предоставленные в Госдуму, показывают: не в каждом регионе школьники получают горячее питание. Где-то дают только булочку и чай, где-то дети вынуждены приносить с собой перекусы, а где-то предусмотрено бесплатное питание для льготных категорий. В Алтайском крае школьники из малоимущих, многодетных семей и дети-инвалиды получают питание по сниженной цене, но родители все равно оплачивают остаток.

Тем временем, по данным специалистов, школьники получают меньше нормы молока и молочных продуктов – на 20%, рыбы – на 50%, овощей и фруктов – на 34%. При этом макарон они едят больше на 35%, сахара – на 15%, кондитерских изделий – на 23%. Разумеется, эти цифры касаются не только школьного питания.

"Однако мы понимаем, что говорить о гарантированном питании можно только в том случае, если платить за него придется государству. Поэтому законопроект предусматривает организацию бесплатного для школьников питания. Финансирование его будет осуществляться из региональных бюджетов. А из федерального бюджета будет предусмотрена специальная субсидия на эти цели", – рассказал Елыкомов.

Кроме того, появятся единые для всей страны требования к организации питания, к безопасности пищи и системе контроля. Власти определят сумму для школьного питания каждому региону. Сейчас, например, в Алтайском крае родительская плата для учеников барнаульских и сельских школ отличается, разнятся и подходы к рациону. После принятия законопроекта это будет исключено.

Во сколько обойдутся школьные обеды

Валерий Елыкомов привел пример расчета суммы: "Сумма для каждого региона будет высчитываться исходя из прожиточного минимума. К примеру, в Алтайском крае она составляет 9 835 рублей в месяц. Если к окончательному чтению документа принципы расчета питания останутся прежними, то вероятнее всего мы получим следующее решение: порядка 4 917 рублей из прожиточного минимума предусмотрено на продукты. Рассчитываем стоимость питания в день, по нормам 30-35% ребенок должен получить на обед. Получается, что только на покупку продуктов школа должна потратить 49,17-57,4 рубля в день на одного школьника. Также предусматриваются дополнительные расходы на организацию питания: на перевозку, хранение, уборку, оплату труда поваров. Это еще порядка 40% расходов".

Но этот расчет касается определения платы именно для учеников начальной школы, которую будут "закрывать" бюджетными средствами. Как будет считаться плата родителей для средних и старших школьников, пока не ясно.

При этом организовать питание "по собственному усмотрению" будет нельзя. Законодатели пропишут нормы потребления основных видов пищевой продукции, обеспечения энергией, пищевыми веществами и массы порций.

Напомним, тема школьного питания стала очень активно обсуждаться властями всех уровней в последний год. Недавно большие претензии к питанию высказали родители Быстроистокского района. После этого Валерий Елыкомов сообщил, что принято решение провести анкетирование школьников и их родителей по детскому питанию, в рамках которого выяснить, чем недовольны ученики, и получить, а также проанализировать их пожелания.