Уникальный фильм-экспедиция о культуре народов Алтая появился в Сети

Фонд Николая Расторгуева выпустил фильм "Малые народы большой страны. Республика Алтай", сообщает РИА "Новости".
В основу картины легла информация, полученная в ходе этнологической экспедиции. Команда фонда собрала архив фотографий и готовит цикл радиопередач о малых народах, проживающих на территории республики.
"Горный Алтай – место встречи многих народов и культур. Этот уникальный регион в разное время находился в орбите различных цивилизаций и пережил множество периодов, в том числе скифский, гунно-сарматский, тюркский, монгольский и русский. Алтай стал местом начала нескольких глобальных переселений, в том числе нашествия гуннов, существенно повлиявшего на историю Европы. Кроме того, ученые считают этот регион прародиной тюркского этноса", – говорится в описании к фильму.
Проект носит исключительно просветительский характер. Команда фонда готова безвозмездно передать учебным заведениям весь собранный материал.
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