Квартиру с мраморными полами и ананасом продают в Барнауле за 8,8 млн рублей

Мрамор не только на полу, но и на стенах / Фото: altayrealt.ru
В недавно сданной новостройке Барнаула выставили на продажу квартиру с хорошим ремонтом, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Трехкомнатная квартира площадью 93 кв. метра расположена на четвертом этаже 16-этажной кирпичной новостройки на проспекте Комсомольском, 45а.
В квартире выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт, есть спальня, объединенная с гостиной кухня, хозяйственное помещение, лоджия и совмещенный санузел. Почти все полы отделаны мрамором. Более того, в некоторых зонах им же облагорожены и стены. Например, в санузле, гостиной и на кухне. Под камнем установлена система "теплый пол".
"Делали для себя, вся мебель выполнена и привезена на заказ из Италии. Остается вся мебель, техника, шторы, текстиль, люстры, декор. Чистая продажа", – рассказал представитель агентства недвижимости, которое занимается продажей объекта.
Отмечается, что отделка мрамором не сильно подняла конечную стоимость квартиры – жилье продают за 8,8 млн рублей. Аналогичные варианты в доме выставляют примерно по той же цене, однако ремонты там гораздо скромнее.
Комментарии
ну, что за бред? огромный бесполезный коридор и малюююсенькая ванная...
так сейчас строят блин..... 93 квадрата и малюсенький совмещенный санузел, зато коридоры коридорные
Делали для себя
ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. не успели ремонт сделать и продавать надумали.
где мясной со своими конспирологическими выводами?
Дизайн какой то официальный. Как то не по домашнему, не уютненько. Такое ощущение что уборщица сейчас пройдет мимо с ведром и тряпкой. И да, хотелось бы мнение мясного
А это не Руденко квартира?
где мясной сейчас посублимирует и появится
И стрёмная шторочка в ванной)) Так канеш нормас хатка, подшаманить интерьерчик и хорошо
Мне нравится, но я за 10 жизней на такую не заработаю.
А где ананас?