2500 классических игр MS-DOS доступны бесплатно в браузере. Повод вспомнить детство

Некоммерческая организация "Архив Интернета" разрабатывает библиотеку старых игр, в которой на данный момент находится 2,5 тысячи позиций.
На сайте расположен список игр, каждую из которых можно выбрать, открыть, подождать загрузки файла и сыграть прямо в окне браузера.
Некоторые игры могут отображаться не совсем корректно и иметь небольшие проблемы с изображением, но это не помешает утолить ностальгический голод по временам, когда игры запускались через консоль компьютера или восьмибитные приставки.
На сайте можно найти Prince of Persia, Tomb Raider, Carmageddon, Mortal Kombat, Doom и многие другие культовые игры 90-х.
Комментарии
да , согласен
Не doc а dos.
Доброе было время дэйв, киин, прехисторик, Голден акс, ugh, алладин, Дина, lhx, retal )))
Все уже не вспомнить.
Что-то на дискету влазило, что то на несколько, архивировали, дискеты не читались ))
Сейчас и графика друга, и все вроде бы круче, но те игры помнятся с особенною теплотой
качаю кармагедон)) и пусть работа подождет)))