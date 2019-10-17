Микроавтобус с туристами перевернулся в Республике Алтай

Водитель не справился с управлением / Фото: 04.мвд.рф
Микроавтобус Toyota Estima перевернулся в Улаганском районе Республики Алтай на 809-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт", сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел 16 октября около 7:40 часов утра. "30-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП в районную больницу с различными травмами были доставлены и госпитализированы шесть пассажиров, включая подростка 2004 года рождения.
Водитель автомобиля был трезв, уточняют в МВД. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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