Amic.ru подарит десять билетов на концерт Concord Orchestra в Барнауле

Amic.ru разыгрывает 10 билетов на концерт Concord Orchestra с шоу "Симфонические рок-хиты", который состоится в Барнауле 30 октября.
Чтобы выиграть билет, необходимо выполнить несколько условий, но приз стоит того, чтобы потратить несколько минут. Более подробно о розыгрыше вы можете узнать в нашем Instagram.
Музыканты симфонического оркестра исполнят аранжировки произведений известных рок-групп. На концерте прозвучат легендарные композиции Metallica, Linkin Park, Rammstein, Scorpions, Survivor, The Beatles, Led zeppelin, Nirvana, Aerosmith, Depeche Mode, Europe, Steve Vai, The Queen, Status Quo, Bon Jovi, Muse, Maroon 5, AC/DC.
Симфонический оркестр Concord Orchestra – это профессиональные музыканты из разных уголков не только нашей страны, но и Европы, под управлением знаменитого итальянского дирижера Fabio Pirola. Музыканты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами. Сами артисты создают драйв на сцене и делают шоу феерическим и незабываемым.
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