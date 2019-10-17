Житель Алтая угрожал жене ножом и пытался проткнуть полицейского самодельным копьем

Житель одного из сел Алтайского края обвиняется в угрозе убийством и применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает региональный СК.
"В дневное время в августе 2019 года 29-летний обвиняемый в одном из сел Третьяковского района, взяв в руки нож, угрожал убийством своей гражданской жене", – рассказали в ведомстве.
На место инцидента приехал сотрудник полиции. Мужчина отказался выполнить требования участкового и проследовать вместе с ним в дежурную часть. Более того, он попытался нанести полицейскому удар самодельной пикой (колющее холодное оружие, разновидность длинного копья, – прим. ред.).
Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
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