Мечта сбывается. Почему барнаулец полгода выбирал подходящий дом

66% россиян мечтают о собственном доме, подсчитали во ВЦИОМ. Барнаульцы не исключение. В городе и пригороде есть более 30 разных коттеджных поселков. Это и эконом-варианты, и бизнес-класс, и закрытые элитные поселки клубного типа. Однако горожане утверждают, что даже среди всего этого разнообразия найти подходящий дом очень сложно. С такой проблемой столкнулся и руководитель архитектурно-конструкторской компании "Инновация" Евгений Копылков. Почти полгода он искал коттедж своей мечты. А теперь рассказал нам, на что он обращал внимание при выборе нового дома.

С небес на землю

До покупки частного дома Евгений жил в квартире. Рассказывает, что устал от города. Раздражали нехватка парковочных мест во дворе, плохая звукоизоляция между квартирами, запах в подъезде, шум городских улиц. И тогда решил, что нужно переезжать.

"Частный дом – это не только недвижимость, но и земельный участок. На нем можно построить гараж, закрытую парковку для автомобиля, баню, бассейн. Что-то вырастить. Дом на земле дает больше свободы", – говорит Евгений.

По словам барнаульца, он был уверен, что подберет подходящий дом быстро. Ведь на рынке тысячи предложений. Но искать пришлось четыре месяца. Профессия Евгения тесно связана со строительством, и потому он замечал даже скрытые недостатки в домах, которые ему предлагали. Кроме того, барнаулец требовательно подходил к выбору коттеджного поселка.

"Мне нужен был дом в поселке с хорошими дорогами, со всеми коммуникациями. Рядом с городом, но чтобы воздух был чистым. Хотелось подальше от многоэтажных домов, но чтобы торговые центры и супермаркеты были недалеко. Вот такой флакон несочетаемого", – рассказывает Евгений.

Дом своей мечты мужчина нашел в новом коттеджном поселке Самоцветы.

Почему Самоцветы?

Дома, дороги, школа

"Самоцветы находятся в пределах Барнаула, не доезжая до аэропорта, рядом с поселком Спутник. Добраться можно по Павловскому тракту. Дом купил со всеми коммуникациями, под отделку. Ремонт проводил по своему вкусу. Живу почти полгода, ни разу не пожалел", – говорит Евгений.

Сейчас в поселке построены уже 65 коттеджей, еще 140 появятся в ближайшие годы.

Строительство ведет компания "Барнаулкапстрой". Она же занимается здесь дорогами и коммуникациями. Проект поселка тщательно продуман. Уже в скором будущем здесь появятся школа на 550 мест, магазины, пекарня, аптека, детские и спортивные площадки. Детский сад расположен поблизости, в Спутнике.

Одна из интересных особенностей поселка – дома здесь возводятся в едином стиле. На каждой улице кровли коттеджей своего цвета: зеленые, голубые, красные. Отсюда и название – Самоцветы.

"Поселок развивается быстро. Много уже полностью построенных домов. Поэтому он не выглядит пустым и безжизненным. Некоторые поселки в Барнауле не застроены даже на треть спустя 10 лет после создания", – говорит Евгений.

Качество

Дома в Самоцветах двухэтажные, снаружи облицованы кирпичом. По словам Евгения, это и эстетично, и долговечно, и недорого в дальнейшем обслуживании.

"Меня как проектировщика и строителя поразило качество построенных домов. В них можно жить лет 20-25 без дополнительных затрат на обслуживание. А продают их по цене квартиры, – рассказывает мужчина.

К каждому дому подведены электроснабжение, газ и даже высокоскоростной интернет. Питьевая вода поступает в коттеджи из артезианских скважин, которые вырыты на территории поселка.

Благоустройство

В поселке заасфальтированы дороги, есть уличное освещение. В Самоцветах уже работает и управляющая компания, которая вывозит мусор, очищает улицы, следит за местами общего пользования. Много внимания уделяется вопросам безопасности. Здесь круглосуточная охрана, а на улицах работают 16 камер видеонаблюдения.

Посторонним попасть в поселок непросто: по периметру построен двухметровый забор, а на единственном въезде установлен шлагбаум.

Удачное расположение

Самоцветы находятся всего в 14 км от центра Барнаула. Практически в шаговой доступности такие крупные торгово-развлекательные центры, как "Арена", "Леруа Мерлен", "Лента" и другие. То есть рядом можно купить абсолютно все что нужно: от еды и одежды до строительных материалов.

"Я работаю в Индустриальном районе, мой новый дом находится тут же. Поблизости есть все заведения. Мне практически не нужно ездить в центр города, стоять в пробках, тратить время. Все нужное есть рядом", – рассказывает Копылков.

Поселок удачно расположен и с точки зрения розы ветров. Ветер всегда дует от Самоцветов в сторону города. Поэтому городской смог, сажа и дым не накрывают поселок. Не страшны ему и подтопления. Он находится на равнине, а не в низине, поэтому весной талые воды с полей, оврагов и лесов не беспокоят жителей.

"Я переехал за город совсем недавно, и могу сказать, что чувствую себя другим человеком, с другими мыслями, другим подходом. Ни разу не пожалел, что выбрал Самоцветы. Уверен, что это один из лучших проектов в Барнауле за долгие годы", – резюмирует Евгений Копылков.

Застройщик – АО СЗ "Барнаулкапстрой"

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