В алтайском селе после трехлетнего перерыва открылся фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Сергеевка Кулундинского района, сообщает официальный сайт Алтайского края.
В здании отремонтировали кровлю, заменили окна и усовершенствовали систему отопления. Три года ФАП не работал из-за отсутствия фельдшера. За помощью жители села обращались в соседнее село Златополь.
Сейчас к работе приступила участница программы "Сельский фельдшер", молодой специалист Алена Токарева. Сумма выплаты для участников программы составляет 500 тысяч рублей.
Новый специалист уже получила необходимое оборудование: электрокардиограф, электронный пеленальный столик, кислородный баллон. Ей предстоит организовывать профилактические осмотры, диспансеризацию и иммунизацию населения, оказывать помощь взрослым и детям, выезжать к пациентам на дом.
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